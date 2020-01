Blitz della polizia locale in via Dottesio: in un palazzo 21 irregolari in nero

Continua il lavoro della task force voluta dall’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino e a cui partecipa anche l’Agenzia delle Entrate

Gli appartamenti erano occupati da italiani e stranieri. I residenti dovevano essere 31, tra cui 9 minori. Erano invece 52

Questa mattina la polizia locale, presente in forze con 19 uomini dei reparti Giudiziaria, Sicurezza Urbana e Pronto Intervento, del Noa e del II distretto territoriale, ha scoperto al civico 18 di via Dottesio, a Sampierdarena, bel 21 occupanti irregolari, senza contratto d’affitto e residenza registrata.Lo stabile è composto di 13 appartamenti, tutti intestati ad un solo proprietario. Due risultavano completamente sfitti, ma proprio da uno di questi, all’ultimo piano, hanno tentato di calarsi dalle grondaie due stranieri di nazionalità albanese, che hanno rischiato la vita per tentare di sfuggire. Proprio l’ampio spiegamento di forze ha consentito di individuarli mentre tentavano di dileguarsi: mentre parte del personale era nel palazzo, altri agenti stazionavano fuori dall’edificio proprio per individuare persone che tentassero di sottrarsi ai controlli.

Sono stati fotosegnalati presso la sede del reparto Giudiziaria della Polizia Locale due soggetti uno di etnia nigeriana ed uno albanese per violazione della normativa immigrazione. Un terzo soggetto, albanese, con documento al seguito (passaporto) è stato fotosegnalato presso la locale Questura.

Erano presenti in tutti gli alloggi utenze gas e luce. Gli appartamenti risultavano agibili ed arredati.

Seguiranno accertamenti anche dell’Agenzia delle Entrate relativi all’eventuale mancanza della cessione di fabbricato e di natura fiscale, considerato che le dichiarazioni assunte da tutti gli irregolari confermavano il pagamento unicamente in contanti e privi di qualsivoglia ricevuta.

<Su questo lavoro di prevenzione per la sicurezza pubblica e di indagine sulla regolarità delle registrazioni e del pagamento delle tasse – dice l’assessore Stefano Garassino – abbiamo puntato molto e, grazie sia alla Polizia Locale sia all’Agenzia delle Entrate stiamo ottenendo ottimi risultati. Non solo è importante scoprire se i proprietari o chi subaffita non registrano regolari contratti, ma è anche fondamentale scoprire chi, nella nostra città, vive come un fantasma, non registrato né alla questura né all’anagrafe, rappresentando una possibile causa di forte pregiudizio per la sicurezza della città. Oltre agli interventi della Polizia locale sul territorio, questa attività di prevenzione studiata ad hoc è progetto pilota in tutta Italia>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...