Il bus 62 salta ancora le corse. Coronata minaccia di non timbrare più il biglietto

La gente del quartiere, stanca dei disservizi, chiede una commissione consiliare municipale con la presenza dell’assessore Campora e dei dirigenti Amt

Quella del 62 è ormai una brutta telenovela che dura troppo tempo.

<Anche stamane- denuncia Angelo Spanò, portavoce dei residenti di Coronata – il bus delle 10,10 da via Avio, a causa di un guasto, ha saltato la corsa, abbiamo dovuto attendere quello delle 10,30. Quando è giunto in piazza Massena alle 10,35, era quasi impossibile salire. Come al solito, a farne le spese sono state tante persone anziane. Urge indire una commissione consiliare del Municipio Medio Ponente, con la presenza dell’assessore Matteo Campora e dei dirigenti Amt. Se non otterremo risposte concrete, abbiamo deciso di non obliterare più il biglietto>.

La foto è stata scattata alla seconda fermata, quando era già scesa almeno una decina di persone

