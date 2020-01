Quintali di torpedini nelle reti, gettate via: nessuno le compra per mangiarle

Mai successo che una tale quantità di “razze elettriche” finisse tra il pescato. Danno scosse elettriche e per liberare le reti i pescatori aspettano che muoiano. Inutile tentare di venderle: i liguri non le mangiano

Non è noto il motivo per cui tante torpedini, in questi giorni, siano finite nelle reti dei pescatori professionisti del Tigullio: decine di quintali di torpedini di varie età e dimensioni, da mezzo chilo a tre chili, hanno finito per morire ed essere gettate vie perché sul mercato ligure nessuno le vuole, anche se hanno carne bianca e sono senza spine e sono buone sia fritte, sia all’acquapazza. Normalmente, quando se ne pesca una, i pescatori la gettano via. In questi giorni sono almeno mille gli animali pescati-

