Incendio in via Jori a Certosa

Aggiornamento: l’incendio si è sviluppato in un’area laterale a via Jori, da piazza Facchini. L’area interessata è di proprietà di una società controllata da Ferrovie. Non ci sono feriti. La viabilità è ripresa a scorrere

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e pattuglie della polizia locale per gestire il traffico. La strada non è chiusa, ma si verificano rallentamenti proprio legati alle attività di soccorso.

La giudiziaria dei vigili del fuoco sta indagando sulle cause dell’incendio

