14enne genovese cade e sbatte la testa sciando. È in condizioni critiche

È successo ieri sulle piste di Sauze d’Oulx. È ricoverato nella rianimazione dell’ospedale Cto di Torino

Il ragazzino stava sciando sulle piste del comune della Città Metropolitana di Torini, in Piemonte. Ha violentemente battuto la testa dopo essere caduto. Sulle prime il giovane sciatore si è rialzato, ha parlato coi familiari e i soccorritori. Poi, all’improvviso, è crollato. Immediatamente è stato soccorso e trasportato all’ospedale in elicottero.

I medici hanno riscontrato un grave trauma cranico (nonostante indossasse il casco), un trauma toracico e lesioni alla milza. È in prognosi riservata, in coma farmacologico e in condizioni stabili. È stato intubato già prima del trasporto in ospedale.



