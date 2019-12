Uno trotterellava in contromano in via Adamoli

Doppia segnalazione, ieri, in Valbisagno. Un gruppo di ungulati è stato avvistato tra le 16,45 e le 17.40 in via Molassana e via Isola del Vescovo. Alle 18,15, in via Adamoli, è stata segnalata la presenza di un cinghiale sulla carreggiata e contromano rispetto il transito veicolare. In entrambi i casi è intervenuta la polizia locale per evitare incidenti ed è stata avvisata la vigilanza faunistica regionale

