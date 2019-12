Ubriaca in centro durante lo shopping di Natale. Figli affidati ai parenti

La donna è caduta sbattendo la testa in piazza della Vittoria ed è finita all’ospedale. La polizia locale ha affidato il figlio di 6 anni che era con lei (e ha assistito alla scena) e il fratello quindicenne a parenti, su disposizione del Tribunale dei minori

I passanti l’hanno vista barcollare e poi cadere. Era così ubriaca da perdere l’equilibrio, sbattendo la testa e per questo e per lo stato di ebbrezza è finita in ospedale. Tutto sotto gli occhi del figlio di 6 anni, nel centro cittadino affollato per lo shopping dell’ultimo sabato prima di Natale. La donna si trovava, sabato scorso alle 17, in piazza della Vittoria insieme al bimbo. Richiamati proprio da alcuni testimoni, sono intervenuti per soccorrerla e occuparsi del minore gli agenti dell’8º distretto di polizia locale. Vista la presenza del bambino a cui la madre non era nelle condizioni di badare, gli agenti del territorio hanno chiamato in aiuto i colleghi del reparto Giudiziaria. Nel frattempo, la donna è stata trasferita al Galliera per le necessarie cure sia per le ferite riportate, sia per le condizioni psicofisiche generali a seguito della sbronza. La polizia locale ha individuato e trovato il padre del bambino (al momento non convivente con la madre) e gli ha affidato il piccolo, mentre il primo figlio della donna, un quindicenne avuto nel corso di una precedente relazione, è stato trovato a casa e affidato alla zia, sorella della mamma. Per l’affidamento del bambino e del ragazzo, a cui la donna in stato di ebbrezza non era in grado di badare, è stato contattato il Tribunale dei minori. Proprio alla Procura dei minori è stata inoltrata la relazione a proposito delle condizioni della madre e dei fatti avvenuti sabato scorso per la verifica di eventuali provvedimenti che potrebbe prendere nei confronti della donna.

