Morire di lavoro la vigilia di Natale: operaio folgorato in cabina elettrica

L’uomo lavorava per l’azienda Temar. Inutili i soccorsi: il quarantacinquenne è morto sul colpo

Non c’è stato nulla da fare per il quarantacinquenne che stamattina è rimasto folgorato in una cabina elettrica a Casarza Ligure, mentre lavorava nella cabina elettrica di un’impresa per conto della ditta Temar.

L’interventi dell’automedica e dei soccorsi inviato dal 118 non è servito a salvargli la vita: l’uomo è morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la Asl che dovrà ricostruire la dinamica del tragico incidente.

