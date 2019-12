Ora per tutto il mondo l’orca femmina si chiamerà “Zena”

Con 1900 voti contri i 475 dell’alternativa, “Blue Jeans”, il sondaggio Facebook lanciato da Orca Guardians Iceland, l’associazione no profit islandese che per prima l’ha osservata e censita, ha decretato a furor di popolo che la femmina di orca del pod che in questi giorni incrocia per il Mar Ligure si chiamerà Zena.

“Zena” è la mamma del cucciolo morto nelle acque del porto di Pra’ la cui triste storia ha commosso il mondo. La comunità scientifica d’ora in poi la chiamerà non più con la sigla usata fino ad ora, ma col nome scelto dalla maggior parte delle persone che hanno votato sulla pagina Facebook dell’associazione.

