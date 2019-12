Identificato l’uomo che ha incendiato materiale infiammabile in via Giacometti

Ieri l’autore dell’attentato incendiario aveva cosparso liquido infiammabile sul marciapiede e aveva appiccato il fuoco con un’accendino davanti a decine di passanti. Fondamentali le immagini delle telecamere

È già stato denunciato dalla polizia l’uomo, un italiano, responsabile dell’attentato incendiario sul marciapiede di via Giacometti, a San Fruttuoso. Si tratterebbe di un volto conosciuto in zona, dove lavora anche la ex moglie. Tre i possibili obiettivi: il bar dell’angolo con corso Sardegna, la gioielleria e il negozio di ortofrutta. Sulle cause del gesto la polizia sta ancora indagando. Tre i possibili moventi: una rappresaglia contro la ex coniuge, un segnale preciso a un commerciante della zona o uno sfogo di rabbia contro un barista che gli avrebbe negato l’ennesima birra.

Fondamentali per l’identificazione le immagini delle telecamere della zona.

