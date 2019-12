“Allerta Ufo” nel cielo, ma sono i satelliti per internet ultraveloce

Raffica di segnalazioni all’Osservatorio Astronomico del Righi. Ma non si tratta né della slitta di babbo Natale né di oggetti volanti non identificati. È il “trenino” di Starlink, la flotta di 60 satelliti di SpaceX che promette di portare l’accesso a Internet ultraveloce anche negli angoli più remoti del Pianeta

<Stiamo ricevendo molti messaggi e telefonate di persone che hanno visto una sequenza di puntini luminosi solcare il cielo in formazione tra le ore 18:30 e le 18:40 di questa sera, 24 dicembre – dicono all’Osservatorio Astronomico del Righi -. Non si tratta di Ufo, al contrario sono anzi oggetti molto ben identificati. Si tratta della serie di satelliti Starlink lanciati dalla società SpaceX appartenente ad Elon Musk. Starlink è un progetto di connessione Internet satellitare globale che, se giungerà a compimento, arriverà a posizionare migliaia di satelliti artificiali in orbita bassa nei prossimi anni. Quelli che sono passati sui nostri cieli questa sera fanno parte della seconda serie di lanci, messi in orbita lo scorso novembre. Il prossimo passaggio della formazione sopra i cieli di Genova con una luminosità simile a quella di questa sera è previsto tra le ore 17:48 e le 18:00 del 26 dicembre, ma con il cielo leggermente più chiaro vista la differenza di circa 40 minuti rispetto ad oggi>.

L’Osservatorio del Righi, tra l’altro, compie proprio oggi 80 anni, essendo stato inaugurato nella notte di Natale del 1939.

Ulteriori informazioni sul progetto Starlink

