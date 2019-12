Coda di 10 km tra Genova Pegli e Arenzano per lavori.

Inoltre, a Varazze, al casello entrata, è chiuso al traffico verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Arenzano. L’uscita di Arenzano è chiusa al traffico provenendo da Ventimiglia per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Varazze.

Il casello di Pra’ dall’alto

La rampa di Pra’: veicoli completamente fermi

