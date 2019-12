Linee 13 e 481, il 22 dicembre cambiano percorso per le iniziative di Natale

Domenica 22 dicembre le linee Amt 13 e 481 a seguito dello svolgimento di manifestazioni natalizie, modificheranno il percorso. Ecco come

Linea 13

La linea 13 sarà interessata da due diverse modifiche di percorso: la prima partirà alle ore 7.00 a seguito della chiusura di un tratto di via Canevari; la seconda partirà alle ore 9.00 per l’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Molassana. Di seguito i due percorsi variati.

Direzione Caricamento Dalle ore 7.00 i bus giunti in via Bobbio (intersezione con via Montaldo), transiteranno sul ponte Campanella, proseguiranno poi per corso De Stefanis, corso Sardegna, piazza Giusti, ponte Castelfidardo, via Canevari dove riprenderanno regolare percorso. Dalle ore 9.00 i bus, giunti all’altezza di via Geirato, proseguiranno per ponte Fleming, via Adamoli, lungobisagno Dalmazia, lungobisagno Istria, ponte Monteverde e via Piacenza dove riprenderanno il percorso.

Direzione Prato

Dalle ore 9.00 a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Molassana, i bus giunti al termine di via Emilia, proseguiranno sulla nuova strada spondale, ponte Fleming e rotatoria Molassana dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 481 modifiche dalle ore 9.00 per l’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Molassana.

Direzione Costa di Pino : percorso regolare.

: percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Emilia, proseguiranno sulla nuova strada spondale, ponte Fleming e rotatoria Molassana dove effettueranno regolare capolinea.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...