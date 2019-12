Le iniziative di Natale in centro e nei quartieri dal 21 al 24 dicembre

I concerti di “Chiese in Musica”, una caccia al tesoro, concerti e tante occasioni intrattenimento in tutti i quartieri, organizzate dai Civ. IL PROGRAMMA

La tradizionale cerimonia del Confeugo di sabato 21 in piazza De Ferrari, coinvolgenti iniziative dei CIV Centri Integrati di Via in tutti i quartieri e concerti di canto corale sono in agenda per queste ultime giornate che ci avvicinano alle festività. E poi occasioni di shopping, musica e cultura con eventi dedicati ai più piccoli

«Le tante iniziative messe in campo, ci permettono di entrare nel “mood” della settimana natalizia con appuntamenti suggestivi, dedicati soprattutto alla famiglia e a quel modo magico di aspettare il Natale che hanno i più piccoli e che speriamo possa contagiare tutte le generazioni – dichiara l’assessore a Commercio, Artigianato e Grandi Eventi Paola Bordilli –. Rispetteremo le tradizioni accendendo il beneaugurante alloro del “Confeugo”, saremo guidati dai bambini tra le luci dei carruggi in una scatenata caccia al tesoro, potremo scegliere i regali per i nostri cari tra tantissimi mercatini e botteghe differenti e originali, o rilassarci ascoltando un suggestivo concerto della rassegna “Chiese in musica”. È una città che, idealmente, si stringe tutta insieme attorno all’albero di Natale per dedicarsi un momento di serenità e festa. Ringrazio altresì la Compagnia Goliardica Baistrocchi che ha voluto donare alla cittadinanza, per domenica 22, porterà in piazza i suoi auguri alla città».

Prosegue la rassegna di Chiese in Musica, sabato alle ore 21.30, con il Concerto di Natale del coro Soreghina – Associazione nazionale Alpini sez. Genova – nella Chiesa dei Cappuccini in piazza dei Cappuccini da via Bertani.

Per l’anti Viglia di lunedì 23 dicembre alle ore 21 è in programma nell’abbazia di Santo Stefano, sempre nell’ambito della rassegna Chiese in Musica, il concerto Oratorio di Noël di Saint-Saëns. Con il Genova Vocal Consort si esibiranno il coro Cycnus Opera Festival di Genova del maestro Sorrenti e il coro Lirico Monteverdi di Cosseria del maestro Tardito.

Al Mercatino di San Nicola, in Piccapietra, sabato 21 dicembrealle ore 11 per la prima volta O Cimello, sulla piazza, il tradizionale addobbo dell’Albero in collaborazione con Sicuramente Fresco e l’Assessorato, alle ore 12 le seppie di Federico e i piselli di Teriasca, alle ore 17 il rock ‘n roll acustico di Wildcat Hendricks, alle ore 19 Monica e Renata Karaoke e balli di gruppo dagli anni 60 a oggi. Domenica 22 dicembre dalle ore 10 la Caccia al Tesoro del Mercatino per i piccoli, la sfilata dei cani in adozione del canile di Monte Contessa, il fritto misto dei pescatori di Nervi e alle ore 15 animazioni per bambini e bambine e alle ore 18 concerto de I Trilli e lunedì 23 dicembre alle ore 12 Tepore di cappon magro alla maniera della Band degli Orsi, alle ore 15 Aldo Band della Banda degli Orsi, alle ore 18 destinazione fondi raccolti, assegnazione magliette Genoa, Samp e Entella.

Alla Fiera del Libro ed. 2019, allestita in galleria Mazzini fino al 6 gennaio, sarà possibile trovare libri nuovi e usati, occasioni, sconti, rarità, ma anche dischi, poste e altra oggettistica.

Domenica 22 nel primo pomeriggio si svolgerà la Caccia al Tesoro Natalizia per famiglie con bambini, organizzata da Agenzia comunale per la Famiglia, Assessorato al Commercio, Artigianato e Grandi Eventi e Assessorato alle Politiche Socio-Sanitarie, Famiglia e relativi Diritti, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Orientamento. Le famiglie divise in squadre partiranno da piazza San Lorenzo alle ore 15. Sarà una mappa di orienteering a guidare le squadre partecipanti in giro per i vicoli alla scoperta degli indizi disseminati sul percorso, lasciandosi sorprendere dalla magia dei presepi e dalle invitanti botteghe storiche che compongono un mosaico ricco e suggestivo alla portata di tutti!

Le squadre possono essere composte da una o più famiglie e sicuramente non possono mancare i bambini che sono invitati a vestirsi da angioletti o a indossare un accessorio natalizio. Nelle tappe della Caccia saranno presenti figuranti in abiti storici pronti ad accogliere le squadre e a formulare le domande. Al termine gara, alle ore 17 circa il ritrovo nel chiostro della Chiesa delle Vigne per un finale con cioccolata calda.

In piazza De Ferrari conclude la giornata, tra le ore 18 e le ore 19, la storica Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi che, con l’umorismo di sempre e gli sfavillanti costumi di scena, porterà i suoi auguri di Natale alla città. Una sorta di flash mob che anticiperà lo spettacolo vero e proprio, che quest’anno si intitolerà “Baciami Stupido“e debutterà il prossimo 31 gennaio al Politeama Genovese con repliche anche al Teatro Verdi di Sestri Ponente a febbraio, prima della tournèe a Milano al Teatro San Babila dal 6 al 8 Marzo .

Martedì 24 dicembre 2019, dalle ore 15.30 alle 19, si festeggia la vigilia di Natale con un Babbo Natale sportivo, che arriva al Winter Park non con la classica slitta ma con una decappottabile rossa elettrica, distribuisce palloncini colorati e fa fotografie con i bambini presenti, che possono anche consegnargli le letterine.

GLI EVENTI NEI CIV

COSP SESTRI

In via Sestri, via Donizzetti, via D’Andrade, piazza Ranco, piazza Tazzoli, piazza dei Micone, piazza Albertina

Dal 21 al 28 dicembre dalle ore 9 alle 20

Street shopping Fuori Bottega

VIVI CERTOSA

In via Dandolo

Martedì 24 dicembre

Natale a Certosa Street shopping degli operatori associati in via Dandolo

LOMELLINI

In via S. Luca 83r e 91r

Fino al 27 dicembre (giovedì e venerdì) dalle ore 10 alle 19

Vetrine in strada Vendita promozionale a cura degli operatori

IL ROLANDONE

In via Rolando, piazza Masnata, piazza Montano e aree limitrofe

Dal 19 al 23 dicembre dalle ore 7.30 alle 20.30

Christmas Village Street food laboratori e giochi per bambini

Sabato 21 dicembre dalle ore 7.30 alle 20.30

Christmas party Street shopping degli operatori commerciali – sfilata di Babbi Natale – laboratori e animazione per bambini – esposizione di Presepi

PIAZZE E VIE DEL CORSO

In Corte Lambruschini e piazza Savonarola

Lunedì 23 dicembre dalle ore 8 alle 19.30

Artigianato in piazza con animazioni per bambini e truccabimbi

IL GIARDINO DI CESAREA

In via Cesarea

Musica a tema natalizio in filodiffusione

RIVIERA DI PEGLI

Domenica 22 e lunedì 23 dicembre

Natale a Pegli

In piazza Rapisardi e largo Calasetta

Domenica 22 dicembre

Babbo Natale a Pegli

Dalle ore 15 Babbo Natale riceverà le classiche letterine e saranno realizzati giochi per bambini con distribuzione merenda

Lunedì 23 dicembre dalle ore 9 alle 20

Mercatino enogastronomico e dell’artigianato

VOLTRI

In piazza Gaggero

Fino al 5 gennaio intorno al monumento Alberi di Natale addobbati dai bambini delle scuole del quartiere

Nelle vie e nelle piazze di quartiere

Venerdì 20 dicembre dalle ore 15 alle 19 circa

Mercatino artigianato e beneficenza con una casetta di Babbo Natale con esibizione artisti, truccabimbi e baby dance

Esibizione itinerante della banda Città di Voltri

PRA’ INSIEME

In via Fusinato, piazza De Cristofori e aree limitrofe

Sabato 21 dicembre dalle ore 8 alle 19

Mercatino dei creativi – il trenino Pippo percorre le vie del quartiere –

Rappresentazioni di antichi mestieri e del Natale – Distribuzione frisceu

CASANA

In piazza S. Matteo

Sabato 21 dicembre dalle ore 15 alle 22

Concerto gospel

CAIROLI STRADA NUOVISSIMA

In via Cairoli

Sabato 21 dicembre dalle ore 18 alle 23

Concerto musicale e musica live

Sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle ore 7 alle 20

Fuori museo edizione natalizia

Mercatino artigianale e dei creativi

MOLAXANA

In via Molassana, via Geirato, piazza Olmo, piazza Boero, Ponte Flemming, parrocchia di S. Rocco

Domenica 22 dicembre

Natale a Molassana Street shopping degli operatori – Mercatino artigianale – Attività di animazione per bambini – Corteo con abiti storici – Mirabilandia – Esibizioni di fitness, truccabimbi e punti musicali

CANEVARI

In via Canevari e strade

Domenica 22 dicembre dalle ore 8 alle 19

Fiera di Natale Mercatino merci varie – Coro solisti e Concerto di chitarra, -Spazi dedicati ai giochi da tavolo – Esibizioni di ballo – Animazione per bambini

NERVI MARE

In piazza Duca degli Abruzzi

Domenica 22 dicembre dalle ore 7 alle 19

Mercatino di Uscio al mare esposizione di antichità e cimeli

E sempre attivi rimangono gli abituali mercatini ed esposizioni:

CIV DI VIA SAN LORENZO

Nella via della Cattedrale

Dal 21 al 29 dicembredalle ore 8 alle 18

Mostra di mercato pittura

CIV VIA CANTORE E DINTORNI

In via Cantore e strade limitrofe

Domenica 21 e domenica 28 dicembre dalle ore 8 alle 19.30

Mercatino di creativi e gastronomico

NERVI MARE

In piazza Don Trabucco

Sabato 21 dicembre dalle ore 7 alle 20

Mercatino di creativi Don Trabucco.

