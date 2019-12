Pd e Linea Condivisa denunciano: “Mai commissaria i parchi”

<La giunta ha congelato i parchi per un anno, senza coinvolgere il territorio>

<L’assessore Mai commissaria i parchi liguri. Con un colpo di coda la giunta e la maggioranza, attraverso un emendamento al Collegato di Bilancio, approvano una norma indecente che gli consente, a pochi mesi dal rinnovo delle cariche, di tenere ai vertici delle aree protette liguri gli attuali presidenti in qualità di commissari per tutto il 2020: in pratica hanno congelato i parchi per un anno, senza coinvolgere il territorio>. Lo dicono o consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi e Pippo Rossetti e di Linea Condivisa Gianni Pastorino e Francesco Battistini.



<Così Toti e co. – proseguono i consiglieri di opposizione – tolgono autonomia a questi Enti, a cui per tutto il mandato hanno fatto la guerra e lo fanno nonostante le diverse situazioni in cui si trovano queste aree protette: ci sono parchi destinati a riforma come quello di Portofino, che diventerà nazionale, e parchi le cui le sorti sono ancora incerte, come Montemarcello, che il consigliere di maggioranza Costa vuole cancellare. Una decisione che abbiamo duramente contestato in aula e che denunciamo pubblicamente>.

