Allerta rossa: scuole chiuse, annullate le manifestazioni all’aperto, chiusi i sottopassi

Sono tanti i servizi che a causa dell’allerta rossa, rimangono chiusi. Tra questi i musei civici, le biblioteche, impianti sportivi pubblici e privati i mercati all’aperto. Il mercato Orientale anche se al limite della zona esondabile, rimarrà aperto. Ecco tutte le disposizioni

– chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

– chiusura dei centri socio – educativi, centri di aggregazione e attività educative territoriali per minori (appartenenti al Centro Servizi Famiglie)

– chiusura dei centri socio riabilitativi diurni per anziani e disabili

– chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati

– chiusura dei musei civici

– chiusura delle biblioteche

– sospensione dei mercati rionali all’aperto

– chiusura dei parchi e dei giardini pubblici

– chiusura dei cimiteri. Verrà assicurata la ricezione dei servizi funebri

– sospensione di qualsiasi manifestazione ed evento all’aperto

– chiusura dei sottopassi pedonali di piazza Montano, via Borgo Incrociati, piazza Rizzolio/via Gattorno, piazza Porticciolo, piazzale Kennedy/viale Brigate Partigiane, piazza Massena

Sono state inoltre adottate misure che riguardano la mobilità:

– limitazione del servizio della Metropolitana sino a cessata allerta. Il servizio verrà assicurato nella tratta Brin-De Ferrari

– chiusura degli ascensori del sottopasso ferroviario di Sestri Ponente (via Puccini)

– chiusura dell’esercizio ferroviario Genova-Casella. Verrà garantito un servizio sostitutivo compatibilmente con le condizioni viarie

– chiusura fino a cessata allerta della Galleria Pizzo sulla strada statale Aurelia

– divieto di sosta in via Pontetti

– Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.

Quanto sopra è valido anche per i residenti di zona via Fereggiano / corso De Stefanis non in possesso di contrassegno Blu Area esponendo copia della carta di circolazione.

– interdizione, per avviso vento, della circolazione sulla sopraelevata Aldo Moro per motocicli e veicoli telonati dalle 00.00 alle 23.59 di venerdì 14 ottobre

