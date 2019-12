Le orche hanno abbandonato il porto e nuotano verso Gibilterra

Sono state avvistate questa mattina alle 11 a Vado Ligure, mentre nuotavano in direzione di Gibilterra, le 4 orche superstiti del pod (gruppo) che per 18 giorni è rimasto nelle acque del porto di Pra’. La speranza è che non tornino indietro

Potrebbero effettuare il percorso inverso rispetto a quello fatto per arrivare a Genova e magari tornare in Islanda da dove sono partite. Che siano gli stessi cetacei lo provano sia i confronti fotografici delle pinne caudale e delle macchie sia il confronto dei suoni che emettono registrati a Genova e in Islanda che la ricercatrice Filipa Samarra ha effettuato. Le registrazioni sono state effettuate 24 ore al giorno da Nauta Scientific e Tethys attraverso un idrofono (microfono subacqueo) fissato sul fondale, e durante alcune uscite in mare dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dall’Università di Torino e dall’Acquario di Genova.

Le orche erano arrivate a novembre nel Mediterraneo (in Islanda sono sempre state osservate sempre e solo d’estate). Cinque i cetacei osservati di fronte a Cartagena, in Spagna, poi nelle acque di Formentera e infine al largo di Carloforte, in Sardegna, da dove ha poi proseguito verso nord, fino al golfo di Genova. C’era anche il piccolo, morto il 3 dicembre nelle acque del porto di Pra’. Gli altri esemplari sono un maschio e una femmina (la mamma del cucciolo) e altri due che potrebbero essere o giovani maschi o femmine adulte.

A monitorare il Pod a Genova sono stati i ricercatori di Tethys, biologi e veterinari dell’Acquario e gli appassionati di Whalewatch che hanno fornito anche al grande pubblico dei social una serie di informazioni. Ha commosso tutti l’atteggiamento della madre del piccolo morto, che per quattro giorno non lo ha abbandonato continuando ininterrottamente a tenerlo a galla anche se era chiaro che non respirava più. Un comportamento, in realtà, piuttosto comune in almeno 7 specie di cetacei.

Qui il video delle orche filmate a Vado questa mattina alle 11 e pubblicato proprio da Whalewhatc. È stato inviato da Gabriele Grosso.

