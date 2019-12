Aveva 119 pitoni in casa, sequestrati dai carabinieri forestali

Erano detenuti in un appartamento in un condominio senza autorizzazione della Asl e in violazione del regolamento comunale

In seguito ad attività d’indagine relativa alla detenzione di 119 esemplari di pitone reale (python regius) da parte di un allevatore di serpenti in un appartamento situato all’ interno di condominio in comune della Spezia, militari del nucleo Cites e del nucleo investigativo dei Carabinieri forestali della Spezia hanno accertato che gli animali venivano detenuti senza l’autorizzazione della Asl competente ed in violazione al regolamento comunale sulla detenzione e tutela degli animali.

precedentemente era già stato riscontrato che due esemplari erano detenuti senza la necessaria documentazione Cites e conseguentemente erano stati sequestrati.

I militari, insieme al personale del corpo della polizia locale della Spezia e della Asl 5 “spezzino” hanno provveduto a dare esecuzione a disposizione di sequestro amministrativo cautelativo dei rimanenti n. 117 esemplari di pitone reale che erano ancora nella disponibilità dell’allevatore il quale è stato inoltre sanzionato per le violazioni amministrative accertate.

