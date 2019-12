Dimesso dal Galliera, muore sul pianerottolo di casa

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti sulla morte di Luca Zichittu. Il 52 enne è stato trovato morto stamattina sul pianerottolo di casa, in via Montanari, nel quartiere di Oregina

L’uomo era stato preso in carico dal pronto soccorso dell’ospedale Galliera alle 23 di ieri sera per gli effetti di abuso di alcol intorno alle 23. Tre ore dopo era stato dimesso ed era tornato a casa, ma dopo un’ora era stato nuovamente male. Ha provato, allora, a chiedere aiuto, a scendere le scale per raggiungere la porta di una condomino. A trovare il suo corpo sul ballatoio è stata, stamane, un’altra vicina di casa. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha anche sequestrato le cartelle cliniche che serviranno a risalire ad eventuali responsabilità. Sicuramente l’uomo nell’ultimo anno aveva più volte dovuto ricorrere alle cure Spdc.

