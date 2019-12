Il gruppo di orche nel mare di Pra’ arriva dall’Islanda

Gli animali hanno nuotato per 5.200 chilometri fino all’Italia: una delle rotte migratorie più lunghe mai registrate al mondo. La mamma del cucciolo morto è stata chiamata “Riptide”, due dei suoi compagni “Aquamarin” e “Dropi”. Riconosciuti dall’associazione Orca Guardians Iceland

<Siamo stati in grado di identificare le orche che sono state avvistate vicino al porto di Genova, in Italia. identificate la mamma del cucciolo morto, “Riptide” e due maschi: “Aquamarin” e “Dropi”> lo dicono i volontari dell’associazione Orca Guardians Iceland.







<Grazie alle immagini di identificazione di buona qualità che ci sono state inviate da Artescienza / Maurizio Würtz, Biagio Violi, Giulia Calogero, Samuele Würtz, Duncan Versteegh e l’intelligente lavoro della nostra Manon Themelin – dicono all’associazione -, Marie-Therese Mrusczok, fondatrice dei Guardiani dell’Orca, è stata in grado di realizzare le tre identificazioni. Per questo abbiamo usato le immagini di identificazione del nostro catalogo e il database ID Island Orca Guardians, con le rilevazioni degli ultimi 6 anni a bordo dei Láki Tours nell’Islanda occidentale lungo la penisola di Snaefellsnes. Le immagini di confronto mostrano alcune delle funzionalità più importanti che hanno contribuito a identificarle. Siamo stati in grado di abbinare sia le pinne (sinistra e destra) che le bende sugli occhi. Grazie anche ad Andrew Scullion di Orca Survey Scotland e Whalewatch Genova per un prezioso contributo in merito>.

<Cosa sappiamo di questo gruppo dall’Islanda occidentale? Dopo aver iniziato il nostro lavoro di identificazione a gennaio 2014 – continuano a Orca Guardians Iceland -, abbiamo individuato gli animali per la prima volta il 2 giugno 2014. Un anno dopo, nel 2015, sono diventati in qualche modo “clienti abituali” durante l’estate, con 6 avvistamenti confermati a giugno. Sono stati quindi nuovamente individuati a giugno 2016, con tutti e 4 i membri presenti, come è avvenuto nei due anni precedenti. A giugno e luglio 2017, tutti e 4 i membri si sono presentati di nuovo, ma questa volta con un cucciolo appena nato, associato a “Riptide” in tutti e tre gli incontri di quell’anno. Nell’Islanda occidentale non ci sono mai stati gruppi tornati ciclicamente nello stesso posto. Molti gruppi sembrano seguire un certo modello di migrazione, e in particolare le orche che vediamo intorno a Snaefellsnes in estate spesso non sono conosciute / avvistate in altre parti dell’Islanda e potrebbero migrare altrove durante l’inverno. Non abbiamo più individuato “Riptide” e i suoi compagni dal 7 luglio 2017. Due anni e mezzo dopo, si sono presentati a Genova, in Italia, ed è grazie al personale che si occupa della sorveglianza dei cetacei e alla comunità di ricerca che abbiamo potuto realizzare che sono proprio loro. Vorremmo in particolare ringraziare Gísli Ólafsson e Láki Tours per il continuo supporto nel corso degli anni, che ci ha permesso di portare a termine un importante lavoro di identificazione che ha prodotto così tante scoperte in così poco tempo. Andiamo in mare quotidianamente durante tutto l’anno per raccogliere immagini e dati, e senza di loro non ne sapremmo nulla. Questa è la forza della fotoidentificazione e della ricerca non invasiva>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...