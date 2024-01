Meteo Arpal: cielo nuvoloso per il passaggio di estese velature, più consistenti dalla tarda mattinata

Martedì 30 gennaio 2024

CIELO E FENOMENI: Cielo nuvoloso per il passaggio di estese velature, più consistenti dalla tarda mattinata; sui versanti padani non si escludono locali nebbie o foschie tra notte e primo mattino al confine col Piemonte.

TEMPERATURE: in lieve calo sia nei valori minimi sia nei valori massimi. A Genova tra 10 e 16 gradi.

UMIDITÀ: su valori medi

VENTI: in prevalenza deboli variabili o a regime di brezza con qualche rinforzo settentrionale moderato al mattino sul Centro-Ponente.

MARE: poco mosso.

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: nessuna.

Mercoledì 31 gennaio 2024

CIELO E FENOMENI: Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature, locali addensamenti costieri sullo Spezzino, possibili locali nebbie o foschie sui versanti padani fino al primo mattino; al pomeriggio transito di nubi stratiformi medio-alte; in serata ampie schiarite fino a cielo sereno.

TEMPERATURE: stazionarie o in lieve aumento.

UMIDITÀ: su valori medio-alti

VENTI: deboli a prevalente regime di brezza.

MARE: poco mosso o quasi calmo sul Levante.

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: nessuna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...