Lodi: «Saltato l’accordo Amt-Trenitalia, il viaggio sui treni metropolitani per over 70 e under 14 si paga»

Lo scrive la consigliera comunale del gruppo misto per Azione. Intanto già una molte persone sono state fermate dai capitreno e considerate senza biglietto, ma alle biglietterie Amt continuano a dire che è tutto regolare. EDIT: sul sito Amt è comparsa su una pagina interna la sospensione della gratuità

«Dopo una riunione ai vertici saltato accordo su biglietto integrato perché non c’è copertura economica da parte di Città Metropolitana (sempre Bucci sindaco) quindi secondo questa grave situazione non sono validi per Trenitalia i biglietti INTEGRATI over 70 e under 14 e non valgono più sui treni – scrive Lodi sulla sua pagina Facebook -. Quindi le persone possono essere multate! Valgono solo per Amt? O l’accordo è saltato solo per over 70 e under 14? Si sono venduti la pelle dell’orso prima di averlo ucciso Le code di questi giorni sono state inutili. In una città normale a questo punto il Presidente di AMT dovrebbe dimettersi».

Intanto le segnalazioni sulle bacheche private e sui gruppi di quartiere del ponente genovese (dove molti usano il trasporto integrato treno+bus) si stanno moltiplicando le lamentele.

Una segnalazione è arrivata anche a GenovaQuotidiana. Viene da Davide e dice così: «Eravamo con mamma e papà, 76 lui e 75 anni lei, tutti sul treno partito da Brignole alle ore 1740 all’altezza di Sestri ponente i controllori salgono a bordo e chiedono i biglietti. Quando i miei genitori estraggono il city pass ritirato martedì dopo un attesa di circa 2 ore presso la biglietteria, ci sentiamo dire che non è valido sul treno. Io ho accompagnato i miei genitori e ho chiesto bene se era utilizzabile sul treno, la dipendente Amt mi ha confermato che era la stessa cosa del biglietto integrato,per cui, si è valido, non contento ho insistito,l a signora gentile ha telefonato al responsabile della biglietteria, così riferiva,anche lui gli ha confermato che sulla linea Genovese treno è bus gratuiti con city pass. Purtroppo i controllori delle FS non sentivano ragione e ci volevano multare. Alla fine ci hanno fatto pagare i biglietti senza sanzionarci. Non posso non chiedermi come sia possibile essere così pressapochisti. Non si capisce niente, invito tutti a contattare Amy, i ferrovieri garantiscono che il city pass agli ultra 70 enni non permette di viaggiare gratis sui treni».

Stiamo cercando di prendere informazioni presso i due uffici stampa di Amt e Trenitalia per chiarire ai nostri lettori come stanno veramente le cose.

Aggiornamento – Sul sito Amt si legge ora: Temporaneamente, in attesa di definire le modalità di utilizzo della rete Trenitalia in ambito urbano genovese, gli abbonati gratuiti: over 70 possono utilizzare solo la rete AMT a partire dalle 9.30 in poi; under 14 possono utilizzare la rete AMT e dovranno rivolgersi alle biglietterie Trenitalia per le procedure necessarie per viaggiare gratuitamente sui treni nei percorsi casa-scuola. Questo il link alla pagina di Amt

Trenitalia, interpellata in merito, fa sapere che «Nessuna multa è stata fatta dal personale Trenitalia sui treni in questo periodo di “poca chiarezza” nelle informazioni diffuse». L’esperienza del cittadino che ha scritto a noi conferma quanto detto dall’azienda: niente multa, solo il pagamento del biglietto.

