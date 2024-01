Freddo, Sant’Egidio lancia raccolta straordinaria di coperte e sacchi a pelo

A Genova gli aiuti possono essere portati presso la Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, in piazza della Nunziata 4, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00

Non restare indifferenti, ma fermarsi per proteggere e aiutare. Di fronte alla prima ondata di freddo di questo inverno la Comunità di Sant’Egidio lancia un appello alle istituzioni, ma anche a tutti i cittadini. Perché ognuno può fare qualcosa per mettere al riparo chi in questi giorni è a rischio, non solo per le temperature più rigide ma per la solitudine. La Comunità promuove anche una raccolta straordinaria di coperte e sacchi a pelo per i senza dimora, che saranno distribuiti durante le cene itineranti, realizzate durante tutto l’anno con bevande e pasti caldi.

La mobilitazione è già attiva in tutte le città italiane dove è presente Sant’Egidio.

La larga solidarietà vissuta a Natale – quando, con l’aiuto di tanti volontari, i pranzi con i poveri promossi da Sant’Egidio hanno coinvolto 80mila persone in Italia (di cui 9mila a Genova) – dimostra che cresce il numero di chi desidera contribuire alla costruzione di città più umane.

Maggiori informazioni su luoghi e orari per poter aiutare su www.santegidioliguria.org.

