Furti con destrezza a bordo di autobus: due arresti della Polizia di Stato

In manette due giovani under 20. Erano stati denunciati poche ore prima per ricettazione



Ieri sera i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno arrestato due giovani, di cui un 20enne e un altro con età compatibile tra i 18 e i 19 anni, così come da valutazione medica, per furto aggravato in concorso tra loro. Gli stessi erano già stati denunciati poche ore prima da un’altra pattuglia dell’U.P.G. per il reato di ricettazione. Il 20enne, a carico del quale è emerso anche un divieto di dimora nella provincia di Genova, è stato anche segnalato in via amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Il primo intervento risale alle ore 15,20 in piazza Montano, quando i due ragazzi sono stati segnalati poiché importunavano i passeggeri di un autobus con atteggiamenti molesti, tentando anche di sottrarre il cellulare ad un anziano. Immediatamente fermati, sono stati trovati in possesso di due portafogli griffati contenenti complessivamente 530 euro ed una tessera carburante del valore di 50 euro per il cui possesso non hanno fornito idonea giustificazione, nonché di due smartphone di cui i due non conoscevano il codice di sblocco, uno dei quali risultato provento furto e prontamente restituito al legittimo proprietario. Nelle tasche del 20enne è stata, altresì, rinvenuta sostanza derivata dalla cannabis per un peso di 1,74 grammi. I giovani sono stati accompagnati presso i locali della questura dove i poliziotti hanno proceduto alla segnalazione per ricettazione e al sequestro degli oggetti rinvenuti. Poche ore dopo, un’altra richiesta d’intervento li ha visti protagonisti di un furto con destrezza a bordo di un autobus all’altezza di piazza De Ferrari. La vittima un 42enne che ha riferito di essere avvicinato dai due e derubato del telefono cellulare mentre saliva sul mezzo. I due sono stati intercettati pochi attimi dopo mentre cercavano di dileguarsi nei pressi della metro di largo Pertini con ancora in mano il telefono sottratto. Entrambi hanno fatto rientro in Questura e tratti in arresto.

In copertina: foto di repertorio

