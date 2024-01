Fanno rimuovere auto parcheggiata su posto disabili, aggrediti e feriti agenti di Polizia locale

Una trentenne e un quarantacinquenne hanno aggredito gli operatori e l’uomo ha anche opposto resistenza al fermo messo in atto da una seconda pattuglia. Entrambi sono stati arrestati

Una pattuglia della Polizia locale è stata aggredita questa notte in via Gramsci, all’altezza della Commenda, mentre stava per rimuovere un veicolo parcheggiato irregolarmente in uno stallo per disabili.

Sopraggiunti sul posto, il proprietario dell’auto, un italiano di 45 anni e una donna di 30, si sono avventati sugli agenti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme, chiedendo l’aiuto dei colleghi in servizio.

Una delle agenti, spinta contro un muro dalla trentenne, ha utilizzato lo spray urticante per far terminare l’aggressione. Ha riportato lesioni alla testa ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice verde. Lì è stata medicata con un altro collega. Entrambi hanno ricevuto dai medici una prognosi di 7 giorni.

È stata una seconda pattuglia della Polizia locale, sopraggiunta tempestivamente sul posto dopo che i colleghi avevano lanciato il “K13”, a fermare i due. L’uomo ha tentato di opporre resistenza.

L’uomo e la donna sono stati entrambi arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, gli arresti sono stati convalidati. Non sono state decise dal giudice misure.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...