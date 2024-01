Croce Verde Quarto dei Mille, ultimi posti disponibili per il Servizio Civile

La pubblica assistenza: «Non serve avere alcuna esperienza pregressa, solo voglia di mettersi in gioco per un anno dedicato ai valori della solidarietà e della vicinanza alle persone più fragili»



Ultimi posti disponibili per il Servizio Civile Universale presso la Croce Verde di Quarto. «Non aspettare ancora per inviare la tua domanda! Se sei una ragazza o un ragazzo tra i 18 e i 28 anni e vuoi fare ha esperienza solidale e che ti aiuta a formarti per il mondo del lavoro, iscriviti subito al Servizio Civile Universale!» dicono alla pubblica assistenza, che curerà la formazione.

Le informazioni

12 mesi di servizio

25 ore settimanali

Compenso mensile di 507,30 euro

Formazione gratuita

8 posti disponibili

Compatibilità con gli studi universitari

Inoltre il Decreto legge PA, approvato in via definitiva al Senato, prevede una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito



Le domande di iscrizioni vanno inviate entro il 15 febbraio 2024 alle ore 14 sulla piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it), selezionare il progetto “We reSCUe Genova” e la sede della Croce Verde Quarto dei Mille con il codice 150007.

Per informazioni: serviziocivile@croceverdequarto.it

