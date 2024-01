Vote investita al casello di Nervi, ricoverata al Cras Enpa di Campomorone

Doppia frattura al bacino, ma per fortuna non ci sono danni alla colonna vertebrale. Dovrebbe cavarsela con un mese di immobilità

«Si tratta di un giovane maschio dell’anno, purtroppo per lui investito in piena notte al casello autostradale di Nervi – spiegano al Cras -. Nella disgrazia, questo giovanotto è anche persino fortunato: l’incidente non gli ha causato danni alla colonna vertebrale (situazione che sarebbe stata irreparabile), ma ha riportato “solamente” una doppia frattura al bacino. La situazione sicuramente non è delle migliori, ma con un mese di immobilità e riposo forzati, se tutto va come deve andare, la frattura dovrebbe saldarsi, così da permettergli di rimettersi in piedi: ci sono quindi ottime probabilità che questa giovane volpe torni a correre libera per i suoi boschi!».

«Noi nel frattempo ce la stiamo mettendo tutta e ci premuriamo di servirlo e riverirlo al meglio: il difficile è spiegargli che deve avere pazienza, ha un carattere a dir poco incontenibile e patisce molto la cattività forzata nonostante non sia ancora in grado di alzarsi in piedi» concludono al Cras.

