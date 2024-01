Meteo Arpal: piogge e rovesci nel centro-levante. In serata nevicate nell’entroterra

Previsione per venerdì 5 gennaio 2024

Perturbato con piogge diffuse anche a carattere di rovescio moderato specie su Centro-Levante. Dal pomeriggio calo dello zero termico con possibili nevicate localmente fino a fondovalle su versanti padani di Ponente specie la sera; altrove quota neve oltre 800-1000 sui rilievi alpini, oltre 1600-1800 m in Appennino, in calo solo in serata e nella notte. Dalla tarda sera fenomeni in attenuazione a partire da Ponente

Temperature: minime notturne in aumento specie a Levante, valori diurni in deciso calo soprattutto su Centro-Ponente. A Genova tra 6 e 12 gradi.

Umidità: Su valori alti

Venti: in intensificazione fino a forti o localmente di burrasca settentrionali su Centro-Ponente, moderati o forti di scirocco a Levante

Mare: mosso, localmente molto mosso sugli estremi della regione per onda da Sud/Sudest; stirato sottocosta su settori esposti alla tramontana

Segnalazioni di Protezione Civile – piogge di intensità fino moderata con cumulate areali fino a elevate, deboli nevicate, venti settentrionali fino a burrasca, disagio fisiologico per freddo

Previsione per sabato 6 gennaio 2024

Residue piogge e rovesci nella notte a Levante, successiva attenuazione dei fenomeni in un contesto ancora in prevalenza nuvoloso per il richiamo di aria umida da Nordest in quota associato a un minimo depressionario sul Tirreno. Possibili nuove precipitazioni in serata sui versanti padani di Levante, a carattere nevoso oltre 1000-1200 m

Temperature: minime in calo, massime in aumento

Umidità: Su valori medio-alti

Venti: moderati o forti settentrionali specie su Centro-Ponente in mattinata, temporaneo e parziale calo nelle ore centrali e nuovo rinforzo la sera

Mare: mosso stirato sottocosta, molto mosso al largo

Segnalazioni di Protezione Civile – venti settentrionali fino a burrasca, disagio fisiologico per freddo

Tendenza

