Arpal prolunga l’allerta meteo. Nel levante piogge forti anche nella giornata di domani

Quota neve in calo nell’entroterra, fino a fondovalle sull’entroterra savonese con deboli nevicate sopra i 400-500 m, quote ancora superiori su centro e levante ma con accumuli non rilevanti. Temperature in netto calo già nel pomeriggio di oggi

Confermato in gran parte lo scenario annunciato ieri. La perturbazione in atto è attesa con la sua parte più attiva tra il pomeriggio e la serata di oggi; sul levante della regione si attendono fenomeni anche nella prima parte della giornata di domani, sabato 6 gennaio.

Ulteriori valutazioni nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso in mattinata

OGGI VENERDÌ 5 GENNAIO: Piogge diffuse e rovesci con cumulate significative su ABD, elevate su CE ed intensità fino a moderate su BCE. Cumulate puntualmente fino fino a molto elevate. Fenomeni in esaurimento dalla sera a partire da Ponente. Venti forti su ABCD con raffiche di burrasca (70-80km/h) su ABC. Dal pomeriggio deboli nevicate su D, in particolare su parte occidentale, oltre i 400-500 m; oltre i 700-800 m su valle Scrivia e 900-1000 m su val Trebbia. Disagio per freddo su D in serata.

DOMANI SABATO 6 GENNAIO: Nella notte residue piogge e rovesci su C, anche moderati, con cumulate fino a significative, in esaurimento. Venti forti su AB con raffiche fino a burrasca, nella notte, in attenuazione dalla mattina, forti su rilievi di DE. In tarda serata possibile rinforzo della ventilazione settentrionale su tutte le zone. Disagio fisiologico per freddo su D nottetempo e nelle prime ore del mattino

DOPODOMANI DOMENICA 7 GENNAIO: Venti forti di tramontana su tutte le zone con raffiche fino a 50-60 km/h e valori anche maggiori allo sbocco delle valli e sui crinali.

