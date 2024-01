Ponte sulla SP333 tra Uscio e Avegno, necessarie chiusure domenicali al traffico tra gennaio e febbraio

Inibizione al transito sul ponte di 8 ore diurne domenica 14 gennaio 2024, altre da tre ore pomeridiane tra il 15 ed il 30 gennaio dalle 14 alle 17 nelle giornate di martedì e giovedì, e tre ultime chiusure giornaliere sempre di 8 ore nelle domeniche tra fine gennaio e il mese di febbraio

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 gennaio in Città Metropolitana di Genova, l’incontro relativo alla situazione avanzamento lavori sul Ponte tra Uscio ed Avegno alla progressiva km 7+877 sulla Strada Provinciale 333.

Alla presenza dei sindaci dei Comuni di Avegno, Lumarzo e Uscio, del vice comandante della Polizia Locale di Recco, del 118 per la gestione emergenze, e dei funzionari della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Genova che stanno seguendo l’opera, il consigliere delegato alla Viabilità dell’Ente Franco Senarega ha illustrato il cronoprogramma dei lavori che hanno interessato in questi mesi la struttura mista acciaio-calcestruzzo, realizzata alla fine del secolo scorso sul ponte ottocentesco in pietra ad arco, e le prossime operazioni.

“Dopo la recente demolizione della soletta – ha dichiarato Senarega – vi è adesso la necessità di effettuare alcune chiusure totali al traffico, e sono soddisfatto della sensibilità dimostrata dai rappresentanti presenti, sullo schema condiviso dei prossimi lavori che prevede una inibizione al transito sul ponte di 8 ore diurne domenica 14 gennaio 2024, altre da tre ore pomeridiane tra il 15 ed il 30 gennaio dalle 14 alle 17 nelle giornate di martedì e giovedì, e tre ultime chiusure giornaliere sempre di 8 ore nelle domeniche tra fine gennaio e il mese di febbraio”.

“Si tratta di un cantiere complesso e l’incognita del meteo è comunque da considerare, pertanto al momento non si conoscono ancora quali saranno le tre date domenicali che implicheranno una chiusura non superiore alle 8 ore a fine gennaio e in febbraio, oltre a quella già annunciata per il 14 gennaio – conclude il Consigliere – sarà comunque nostra cura farle conoscere tramite comunicati stampa, post sui social istituzionali, pubblicazioni sui siti dell’Ente e sul canale Telegram @cmgeinfo creato recentemente e sul quale vengono anche rese note le varie ordinanze che interessano l’intera rete provinciale, comunicazioni che saranno anche veicolate dai Comuni interessati dalle chiusure.”

Il territorio a monte della chiusura non rimarrà comunque isolato, in quanto raggiungibile dalla Fontanabuona partendo da Gattorna con la SP333 e dalla SP19 di Lumarzo, e per il traffico leggero dalla SP71 di Monte Cornua e dalla SP67 del Monte Fasce.

Mi piace: Mi piace Caricamento...