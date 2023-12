L’appello degli animalisti di Osa: «I botti uccidono gli animali, sostituiamoli con spettacoli di laser e droni»

L’Osservatorio Savonese Animalista ricorda che «i botti ed i fuochi artificiali di fine d’anno oltre a disturbare anziani e malati, sono spesso dannosi per gli animali, domestici e selvatici»

«Le esplosioni sono da sempre vietate in luoghi abitati dal codice penale ed in molti comuni specificati da ordinanze e regolamenti comunali come, ad esempio, a Savona dall’articolo 48 del regolamento di convivenza civile e carta etica – spiegano all’associazione -. Purtroppo ancora molti comuni “predicano bene” ma “razzolano male” e continuano ad organizzare spettacoli pubblici con fuochi artificiali “tradizionali” con esplosivi (pericolosi per fabbricanti ed operatori), invece di seguire i suggerimenti di OSA e di molte altre associazioni di utilizzare fontane luminose, stormi di droni adornati da led multifunzione e manovrati da computer a terra, o laser multicolori, meno invasivi e talvolta più spettacolari».

I consigli per i proprietari di animali

«I consigli per i proprietari di animali – ricordano a Osa – sono noti: se possibile rimanere in casa durante gli spari, unico vero rimedio per il terrore che coglie molti di essi; dovendo uscire è indispensabile tenerli a guinzaglio muniti di targhetta identificativa e sospendere la passeggiata serale fuori casa dei gatti; se la bestiola resta sola in casa, lasciare le luci accese, porte interne aperte e finestre e terrazzi chiusi, mettere al sicuro oggetti che possano ferirla, lasciarle un proprio indumento, rendere accessibile il posto dove si rifugia e riempire la ciotola dell’acqua».

«Rimane purtroppo inevitabile il danno che verrà arrecato alla fauna selvatica che vive nelle città – concludono gli animalisti». ogni primo gennaio si trovano uccelli morti o feriti dopo la fuga precipitosa dai posatoi notturni e l’impatto con ostacoli a seguito degli scoppi».

Sotto: uno show di laser a Singapore e uno show di droni a Barcellona

