Anziana caduta a terra in casa e salvata dai poliziotti. Gli agenti vanno a trovarla in ospedale e le donano il panettone

La signora Marcella ha ricevuto la visita e dei piccoli pensieri di Natale da parte degli agenti della questura di Genova che qualche giorno fa erano intervenuti a seguito della segnalazione di una vicina non aveva sue notizie dal giorno prima.

La donna in effetti era caduta e non riusciva a sollevarsi da terra. I poliziotti, una volta in casa, l’hanno soccorsa e affidata alle cure dei medici. Ora Marcella è in ospedale per accertamenti e Sergio, Andrea, Daniele e Fabrizio hanno voluto farle sentire la loro vicinanza in questo periodo in cui il calore umano è ancora più necessario.

