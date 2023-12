Quinta edizione del Genoa International Music Youth Festival. Primo concerto il 23 dicembre A Palazzo Ducale

Torna anche quest’anno il Genoa International Music Youth Festival, il prestigioso festival giovanile di musica classica diretto dal maestro Lorenzo Tazzieri – direttore d’orchestra, nonché Ambasciatore di Genova nel Mondo – e coorganizzato da Comune di Genova e Associazione Italiana Culture Unite (AICU)

Il GIMYF è il primo Festival giovanile di respiro internazionale realizzato a Genova: un esempio virtuoso di cooperazione culturale che si connette con prestigiose istituzioni pubbliche e private nel mondo, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla musica classica e di creare, con il supporto del Comune di Genova e la rete diplomatica italiana, progetti di cooperazione internazionale in ambito musicale, fortificando I ponti culturali tra l’Italia e I Paesi partner nel mondo.

Questa quinta edizione del GIMYF vuole realizzare un’importante operazione di diffusione del patrimonio operistico Italiano, traghettando il pubblico verso il 2024, attraverso sei appuntamenti il cui filo conduttore è rappresentato dalla musica vocale nelle sue varie declinazioni, con una scelta artistica legata alla ricorrenza dei 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, il quale si dedicò in modo pressoché esclusivo alla musica teatrale affermandosi nei repertori dei teatri lirici di tutto il mondo.

L’attività di AICU nel 2024 sarà dunque incentrata sulla tournée operistica Puccini 100, cooprodotta con le organizzazioni artistiche partner di AICU, le istituzioni politiche dei Paesi partner, nonchè le Ambasciate e gli istituti italiani di cultura in America Latina, Est Europa e Oriente.

«Un appuntamento internazionale in grado di attrarre giovani musicisti di straordinario talento che, per il quinto anno, porteranno a Genova la migliore musica classica – spiega la consigliera delegata del Comune di Genova, Barbara Grosso – Con il Gimyf si consolidano i ponti culturali tra le nazioni che collaborano al progetto e con l’omaggio a Puccini, in occasione del Centenario della morte, prosegue l’azione di rilancio culturale messo in campo dall’amministrazione per traguardare una nuova modalità di offerta e per creare diverse opportunità di ricaduta per Genova».

«Sono molto soddisfatto degli obiettivi raggiunti quest’anno: la quinta edizione del Festival sarà un omaggio alla voce e darà il via a nuovi progetti musicali strettamente legati al mondo dell’Opera e in particolare alla figura Giacomo Puccini di cui, nel 2024, ricorrere il centenario della scomparsa. – spiega Lorenzo Tazzieri – A partire dal 21 gennaio inizierà proprio dalla nostra città la tournée Puccini 100 che, coinvolgendo teatri, orchestre e istituzioni in 4 continenti, porterà in più di 10 paesi il nome di Genova e delle sue eccellenze. È un ambizioso progetto che, attraverso la musica genera opportunità di lavoro per giovani artisti del territorio e amplifica il fiore all’occhiello del festival: le relazioni internazionali».

Si parte il 23 dicembre con il XMAS VOICES, uno spettacolo corale dedicato al cinema di animazione, e si conclude il 21 gennaio con una serata che andrà a inaugurare l’anno Pucciniano e darà l’avvio all’attività internazionale prevista per il 2024.

Ecco gli appuntamenti:

Sabato 23 dicembre h 21 – Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

XMAS VOICES

uno spettacolo corale dei Cromosuoni Vocal Ensemble dedicato al cinema di animazione.

Venerdì 29 dicembre h 18 – Palazzo Tursi

PAGANINIANA

omaggio a Niccolò Paganini

Violino solo: Oleksandr Pushkarenko

Domenica 7 gennaio h 21 – Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

MOZART SACRO

Concerto di musica sacra, omaggio alla musica vocale.

Genoa Vocal Consort

Alpen Orchester

Marta Mari, Soprano

Giada Venturini, mezzo soprano

Riccardo Benlodi, tenore

Marco Camastra,

Lorenzo Tazzieri, direttore

Giovedì 11 gennaio h 17 – Biblioteca Universitaria

DA BACH A CHIAMBRETTI

Recital pianistico

Andrea Bacchetti, pianoforte

Domenica 14 gennaio h 21 – Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio

LISZT & VERDI

Recital pianistico

Claudia Vento, pianoforte

Domenica 21 gennaio h 21 – Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

PUCCINI 100

Gala Lirico in occasione del centenario pucciniano

Genoa Vocal Consort

Alpen Orchester

Marta Mari, Soprano

Giada Venturini, mezzo soprano

Davide Piaggio, tenore

Jung Jaehong, baritono

Lorenzo Tazzieri, direttore

Mi piace: Mi piace Caricamento...