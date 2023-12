Lodi eletta segretaria regionale di Azione. Tiene per sé la delega alla portualità

La consigliera comunale Cristina Lodi, capogruppo del Gruppo misto in consiglio comunale a Genova: «Una prima squadra di trenta persone, undici i temi fondamentali»

Si è tenuto ieri all’Hotel Melià di Genova il Congresso regionale di Azione, in cui sono avvenute le votazioni per il presidente dell’assemblea, il segretario regionale e il consiglio direttivo regionale.

«Una grande emozione – dichiara Lodi – Scegliere di dedicare la mia vita e il mio impegno alla politica è stata una decisione presa dopo anni di lavoro e servizio come assistente sociale, che continua tutt’ora. Una scelta che mi ha sempre fatto sentire viva, presente nel presente e proiettata nel futuro. Mai da sola ma sempre con grandi donne e uomini al mio fianco, accompagnata da un grande entusiasmo, cercando sempre di spingere il mio pensiero oltre l’ostacolo del quotidiano, alla ricerca di quelle soluzioni che potevano migliorare la vita delle persone. Ringrazio innanzitutto il segretario uscente Roberto Donno che avrei voluto potesse continuare e rinnovare con noi il suo incarico, visto il prezioso lavoro che ha svolto in questi anni. Ringrazio di cuore tutti i segretari provinciali che hanno sostenuto insieme a tutta la comunità delle iscritte e degli iscritti di Azione un percorso unitario verso la mia candidatura, che è stata caratterizzata da entusiasmo, vivacità e speranza. Ringrazio inoltre tutta la comunità di Azione Nazionale per avermi fatto sentire a casa. Per me è importante parlare di speranza perché la speranza è qualcosa che oggi manca, che si sente poco nei confronti della politica e anche nella politica stessa. Credo che la speranza invece che ci debba caratterizzare come comunità. Una comunità che deve essere accogliente e che deve attrarre chi si avvicina, perché Azione venga percepita come luogo in cui si sta bene. Scegliere Azione oggi è una scelta che si conferma profonda, culturale e valoriale».

«Per Azione Liguria sarà importante continuare l’opera di chi da subito ha avviato la prima fase di crescita del partito ligure nel 2019, che vuole confermarsi presente nei territori sia in situazioni di governo – continua Lodi -. In Liguria vogliamo continuare e rilanciare Azione come un partito aperto e inclusivo, che unisca passioni, talenti, esperienze, generosità e disponibilità, avverso ai sovranismi e populismi che riteniamo cause, per differenti ragioni, della situazione critica, su molti fronti, in cui si trova la nostra Regione. Nostro primo obiettivo sarà quello da una parte di costruire proposte concrete e politiche amministrativamente sostenibili e dall’altra di continuare a far crescere una classe dirigente all’altezza di una splendida regione come la Liguria, che sicuramente merita di più. Partiamo con una prima squadra composta da trenta persone con obiettivi e compiti precisi. Undici sono le prime tematiche che vogliamo trattare: scuola, energia, sanità, trasporti, editoria, immigrazione, giustizia, ambiente, agricoltura, disabilità e sport. A seguire stanno già arrivando disponibilità per temi come politiche giovanili, sviluppo economico e pari opportunità, che andremo a definire a breve insieme ad altre deleghe di rimando ai numerosissimi gruppi nazionali. La prossima settimana verrà annunciata la segreteria organizzativa e da adesso in poi chiunque si sentirà attratto dal nostro entusiasmo sarà ben accetto per allargare la platea dei temi da affrontare. Alto sarà il livello di coordinamento con i territori con cui ci coordineremo sulle scelte politiche e tematiche, creando anche appropriatezza delle proposte e differenziazione in base alle esigenze territoriali nella coerenza delle scelte che condivideremo e che saranno più regionali».

«Ho proposto di assumere la delega alla Portualità, sentendo questo come uno dei temi su cui far crescere Azione, perché è una sfida che coinvolge tutte le province liguri e il futuro della nostra regione – aggiunge la nuova segretaria del partito -. Il mio obiettivo oggi è quello di far crescere questo partito: per farlo sarà necessario il contributo di tutte e tutti coloro che vorranno costruire un tempo nuovo, una comunità che, guardando in alto, non si dimenticherà di fare attenzione passo dopo passo al cammino di ogni giorno, senza lasciare nessuno solo. Concludo citando le parole di Don Luigi Sturzo, a conferma di quello che sogno per Azione Liguria: “è primo canone dell’arte politica franco e fuggire dall’infingimento; promettere poco e mantenere quel che si è promesso”. Questo sarà il mio impegno. Ringrazio, infine, i partiti presenti che hanno voluto partecipare a questa prima fase: PD, Linea Condivisa, Demos, Più Europa, Libdem Liberali Democratici, Italia viva. E chi ha voluto credere in me fino a oggi e chi crederà in me in futuro».

Mi piace: Mi piace Caricamento...