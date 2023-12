Cominciano le Giornate Mameliane, conferenza, concerto, visita guidata e “scioglimento del voto”

Le cerimonie inizieranno martedì 5 per concludersi domenica 10 dicembre. Domenica, dalle 9:30 alle 18:30, ingresso gratuito all’Istituto Mazziniano-Museo del Risorgimento

Martedì 5 dicembre, con la deposizione di una corona di alloro presso il monumento a Balilla in piazza Portoria, si apriranno le celebrazioni ufficiali delle Giornate Mameliane 2023 organizzate dal Comune di Genova che si concluderanno la mattina di domenica 10 dicembre presso il santuario N.S. di Loreto di salita Oregina con la S. Messa officiata dall’arcivescovo di Genova mons. Marco Tasca e il tradizionale Scioglimento del Voto.

Quest’ultima cerimonia è legata a due importanti momenti della storia di Genova: il 5 dicembre 1746 e il 10 dicembre 1847. Nella prima data la città, sottomessa alla dominazione austriaca, si ribellò con il famoso gesto di Giovan Battista Perasso detto Balilla che, al grido “che l’inse?”, fece scattare la rivolta popolare. Le autorità dell’epoca fecero voto alla Madonna che, se gli Austriaci fossero stati cacciati, sarebbero saliti tutti gli anni al Santuario di N.S. di Loreto di Oregina per lo Scioglimento del Voto. Il 10 dicembre 1847 si verificò un altro importante fatto storico di cui Goffredo Mameli fu uno dei principali animatori: oltre 30mila patrioti provenienti da ogni parte d’Italia sfilarono dall’Acquasola ad Oregina dove, per la prima volta, venne cantato quello che diventerà l’Inno d’Italia tra lo sventolìo del Tricolore.

Con le Giornate Mameliane Genova, Città dell’Inno Nazionale, rende così omaggio alla figura di Goffredo Mameli. Poeta, giornalista, patriota, capitano dell’esercito garibaldino e combattente a fianco dello stesso Garibaldi. Ma universalmente noto come autore, già all’età di circa vent’anni, delle parole del Canto degli Italiani, più noto in seguito come “Inno di Mameli”, musicato da Michele Novaro, che nel 1946 sarà adottato come inno nazionale della Repubblica Italiana. Il documento originale autografo recante la prima stesura dell’Inno è conservato, ed esposto, al Museo del Risorgimento nella casa natale di Giuseppe Mazzini in via Lomellini.

Il calendario degli eventi è stato realizzato con la collaborazione di Istituto Mazziniano-Museo del Risorgimento, associazione “A Compagna”, Municipio I Centro Est, Parrocchia N.S. di Loreto—Oregina, associazione GenovApiedi, Filarmonica Sestrese, Banda Musicale Cittadina di Rivarolo, associazione Oregina in rete, associazione Amici della Riunda, associazione A.N.C.R. Pasubio, associazione Valori Alpini, Comitato Genitori “Amici della Dieci”, compagnia teatrale “Liberi Tutti” e Gruppi storici genovesi.

QUESTO È IL PROGRAMMA COMPLETO:

MARTEDÌ 5 DICEMBRE

Monumento a Balilla, piazza Portoria

Ore 10.30 – Deposizione di una corona di alloro a cura del Comune di Genova e dell’Associazione “A Compagna”.

Ore 11.00 – Partenza della visita guidata ai rilievi del Balilla presenti su via XX Settembre e piazza Dante

Ore 12.00 – Arrivo a Palazzo Ducale per la rievocazione storica del gesto del Balilla

SABATO 9 DICEMBRE

Santuario N.S. di Loreto in salita Oregina

Ore 15.45 – “Il Risorgimento visto da Oregina 1746—1846”. Conferenza a cura di Elena Putti e Giorgio Casanova. Prenotazione obbligatoria a prenotazioni.ge@gmail.com

Ore 18.00 – Concerto Genova per Mameli “Note del Risorgimento”. Camerata Musicale Ligure, musiche di Mameli, Novaro, Paganini, Mazzini, Verdi, Leoncavallo e Rossini. Prenotazione obbligatoria a prenotazioni.ge@gmail.com

DOMENICA 10 DICEMBRE

Istituto Mazziniano—Museo del Risorgimento

Ore 9.30 – 18.30 – Per l’occasione la visita al Museo sarà ad ingresso gratuito. Info Istituto Mazziniano—Museo del Risorgimento, tel. 010.5574957.

Parco dell’Acquasola

Ore 8.30 – Partenza della passeggiata storica rievocativa degli avvenimenti del 10 dicembre 1847 lungo il percorso: Acquasola, salita Santa Caterina, piazza Fontane Marose, via Garibaldi, via Lomellini, salita Oregina e Santuario N.S. di Loreto. Durante il tragitto, con la collaborazione della Compagnia Liberi Tutti, rievocazione storica con Mameli, Garibaldi, Mazzini e Balilla. A cura dell’Associazione GenovAPiedi, per prenotazioni: prenotazioni.ge@gmail.com

Santuario N.S. di Loreto, salita di Oregina

Ore 10.15 – Nel piazzale antistante il Santuario deposizione delle corone e saluti istituzionali, ed esecuzione dell’Inno Nazionale da parte della Banda Musicale di Rivarolo.

Ore 11.00 – S. Messa officiata da monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, e tradizionale Scioglimento del Voto con accensione di un cero alla Madonna.

