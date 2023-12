Maxi controlli interforze nella zona di Pre’: 33 denunciati e 2 pubblici esercizi chiusi. Trovati 7 lavoratori in nero

Ieri sera il terzo pattuglione contro microcriminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, presenza di cittadini stranieri irregolari. Hanno contribuito Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e Asl. Impiegati quasi 250 uomini

Ieri è stata effettuata un’operazione cd. “Alto Impatto” nel Centro Storico – delegazione Prè.

L’operazione ha visto l’impiego di tutte le Forze di Polizia, della Polizia Locale e la partecipazione della ASL, al fine di garantire un approccio integrato alle diverse criticità rilevate.

Sono stati poi svolti specifici interventi di controllo presso gli esercizi commerciali e ricettivi ed elevate sanzioni.

In particolare:

n. 249 fra operatori delle Forze dell’Ordine, Polizia Locale e ASL impiegati per il servizio

n. 608 le persone identificate e controllate

n. 17 gli esercizi pubblici controllati, di cui 2 chiusi dalla ASL. Si tratta del Corner di via Cadorna e del kebab di piazza Caricamento 7.

n. 7 i lavoratori irregolari identificati

n. 33 le persone denunciate, di cui 19 all’autorità amministrativa

n. 69 i veicoli controllati

n. 15 le violazioni al codice della strada contestate .

«La capillare azione messa in campo dalle Forze dell’Ordine, già sperimentata con i servizi ad “alto impatto” effettuati il 5 ottobre ed il 9 novembre scorsi, mira a ripristinare la legalità e aumentare il livello di sicurezza per tutti i cittadini e sarà seguita da analoghe iniziative anche in altre zone dell’area metropolitana – dicono in Prefettura – Il Prefetto ha espresso al Questore e ai Comandanti delle altre Forze di Polizia e Polizia locale l’apprezzamento per l’attività svolta».

