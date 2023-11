Giallo in via Sestri, in un appartamento trovato cadavere con viso e braccia straziati

Il corpo di un falegname quarantasettenne è stato ritrovato intorno alle 17:00

Orrore in via Sestri dove i soccorsi sono intervenuti e hanno trovato una scena agghiacciante, con il cadavere dell’uomo dilaniato e casa a soqquadro, come se qualcuno avesse cercato qualcosa creando tutto quel disordine.

Sul posto anche tre cani, un pitbull e due cani fantasia, che non si sono dimostrati aggressivi. Sono stati recuperati e portati al canile municipale. È possibile che tutte o parte delle ferite siano state inferte da loro, magari per tentare di “risvegliare” il proprietario che in realtà era già morto. Le cause del decesso non sono ancora note e sono aperte tutte le ipotesi, dall’aggressione con un tragico epilogo alle cause naturali.

Sul posto è arrivata la Polizia Scientifica per i rilievi utili, insieme all’autopsia, a ricostruire le cause della morte e il contesto in cui è avvenuta. È intervenuto anche il medico legale.

La persona deceduta era un uomo, A. L., con doppia nazionalità olandese e italiana.

Foto di repertorio

