Spacciano in coppia in via Pre’: il veterano e l’apprendista arrestati dalla Polizia locale

Gli operatori del Gocs che stavano sorvegliando la zona più a levante di via Pré, quella più vicina a piazza Santa Fede e via delle Fontane, hanno notato lo scambio-stupefacente-denaro intorno alle 19:30 di sera. Il cliente, un italiano, è stato seguito e fermato poco distante, in piazza della Nunziata. Aveva con sé due involucri di eroina dal peso di 1,24 grammi. È stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze psicotrope.

I due spacciatori sono stati fermati e portati nella sede della Polizia locale di piazza Ortiz. Uno dei due ha tentato la fuga, ma è stato fermato.

Con sé i due avevano 338 euro in banconote di piccolo taglio oltre ad alcune dosi di crack. Soldi e stupefacente sono stati sequestrati.

Il pm Marcello Maresca ha deciso la custodia presso le camere di sicurezza fino al processo per direttissima nel corso del quale gli arresti sono stati convalidati.

Per lo spacciatore esperto, un senegalese di 32 anni, gravato da svariati precedenti di polizia e condannato l’ottobre scorso con sentenza passata in giudicato, è stata decisa la custodia cautelare in carcere. Per il “novizio”, un connazionale di 25 anni, è stato deciso l’obbligo di firma quotidiano.

