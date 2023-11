Grave infortunio sul lavoro nel cantiere del luna park a Ponte Parodi, operaio in rianimazione

Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso del San Martino. Sarebbe rimasto schiacciato da un pezzo di marmo che gli è caduto sulla parte bassa dell’addome, schiacciandola

Il 118 ha inviato l’automedica golf2 e l’ambulanza della Croce Gialla che, dopo i primi soccorsi hanno portato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso, di massima gravità e urgenza . Il ragazzo, che ha circa 25 anni, è sempre rimasto coscente.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini del Psal (Ufficio Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl 3) per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Tutto è avvenuto alle 14:21 a Ponte Parodi, in area dell’Autorità Portuale, dove sono in corso anche lavori propedeutici all’allestimento del allestimento del luna park invernale che quest’anno, per via dei cantieri del waterfront di levante, non potrà essere collocato nella tradizionale posizione, in piazzale Kennedy.

Aggiornamento: il venticinquenne lavora per una società del gruppo Santoro e stava operando proprio alla bonifica dell’area dove è in atto la preparazione per l’allestimento del luna park che dovrebbe aprire l’8 dicembre.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio ha indicato al collega di Aster dove posizionare il new jersey (e non un pezzo di marmo come precedentemente scritto) e quando questo era già stato posato si è ribaltato su di lui schiacciandolo. Attualmente il ragazzo è ricoverato nella rianimazione del San Martino.

L’area è stata sequestrata per i necessari accertamenti.

Intanto, alla Spezia, un operaio 55enne è morto in capannone della Fondazione delle Ferrovie dello Stato e dove vengono eseguiti interventi di manutenzione sui treni storici. L’uomo, originario di Torino, lavorava per una ditta esterna. È rimasto schiacciato da un pistone che gli è crollato addosso.

In copertina: foto di repertorio

