Orientamenti, oltre 30mila partecipanti al primo giorno del festival. A Elisabetta Pozzi la Croce d’Oro di San Giorgio

Presenti studenti, docenti educatori e formatori. Domani in programma oltre 40 eventi

Il presidente Giovanni Toti ha consegnato alla grande attrice Elisabetta Pozzi la Croce d’oro di San Giorgio, massima onorificenza della Regione Liguria, destinata ai cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale. «Un riconoscimento a una figura che non solo ha saputo rendere realtà i propri sogni e trasformarli in una carriera di enorme successo, ma in quanto direttrice della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova sostiene i giovani nella realizzazione dei propri desideri e obiettivi professionali e artistici» dicono alla Regione.

La tre giorni si svolge al Porto Antico. Obiettivo: per far scoprire ai ragazzi e alle famiglie l’offerta formativa e le opportunità di lavoro. Nel corso della kermesse sono in programma gli interventi di 50 testimonial e la partecipazione di 130 espositori, coinvolti in oltre 250 eventi negli spazi dei Magazzini del Cotone.

“In questo primo giorno di festival i ragazzi hanno dimostrato la loro voglia di capire e di informarsi per costruire il proprio futuro, visitando in migliaia gli stand e gli incontri insieme alle loro famiglie e ai loro insegnanti: una partenza entusiasmante per un’edizione che si annuncia da record e che conferma la natura vincente della formula Orientamenti, che è ormai diventata un vero e proprio riferimento nazionale – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Il tema dei sogni, argomento guida di questa edizione, sta suscitando grande interesse tra i ragazzi, che oggi hanno potuto ascoltare le testimonianze di giornalisti, imprenditori e sportivi che sono riusciti a realizzare i loro obiettivi di vita e carriera. Tutti spunti che, insieme alle informazioni fornite dagli espositori, danno un aiuto importante nell’ orientare i giovani nelle scelte formative e professionali, coniugando le loro passioni con le esigenze delle aziende”.

“Orientamenti sta diventando sempre più uno strumento nazionale di valutazione sulla formazione e l’orientamento e stiamo cercando di farlo diventare un filone di attività che duri tutto l’anno – spiega il segretario generale di Camera Commercio di Genova Maurizio Caviglia – Per questa edizione lanciamo un progetto scolastico che vedrà coinvolti gli Istituti Alberghieri di Genova, Marco Polo e Nino Bergese, per la formazione di nuove figure professionali esperte in ambito di territorio. L’obiettivo è rendere ancora più concreto il grande lavoro di promozione che stiamo facendo per far conoscere i prodotti e i servizi di qualità che nascono nella nostra terra”.

Di seguito, gli appuntamenti principali di domani, giovedì 16 novembre:

Ore 9.30 (sala 10 cinema): lo sviluppo della competenza sociale. Laboratori sulle pari opportunità a scuola, a teatro, nello sport;

Ore 10 (sala 5 cinema): incontro con lo chef Ivan Maniago

Ore 10.30 (sala Bora) Sogna il tuo futuro con FSE+, tutte le opportunità che il Fondo Sociale Europeo Plus offre gratuitamente ai giovani: per chi vuole continuare a studiare, per chi cerca una formazione e una istruzione con un approccio più pratico, per chi vuole specializzarsi con corsi di alta formazione, per chi vuole avere una porta di ingresso direttamente nel mondo del lavoro;

Ore 10.30 (sala 6 cinema) #Improsafe, spettacolo di improvvisazione teatrale dedicato a salute e sicurezza sul lavoro;

Ore 11 (sala 7 cinema) FiorMenti a Genova. L’incontro ospiterà il Tavolo della Floricoltura del Comune di Sanremo per un incontro con i ragazzi delle scuole superiori genovesi sul mondo della floricoltura del Ponente ligure. Gli studenti potranno conoscere e confrontarsi con aziende, istituti di ricerca, mercato dei fiori, per comprendere tutta la filiera florovivaistica del territorio;

Ore 11 (sala 10 cinema) – focus su Passaporto Benessere, progetto di Beppe Dossena che promuove la cultura dello sport e l’orientamento alla pratica sportiva e a nuove professioni nel settore. Nel corso dell’evento saranno conferiti due riconoscimenti a Sofia Sacchitelli (all’associazione da lei fondata, Sofia Nel Cuore) per l’impegno nella ricerca e a Victoria Lanteri Monaco (giovane promessa del tennis) per i successi sportivi;

Ore 12 (sala 10 cinema): incontro con Francesco Messori, capitano della Nazionale italiana calcio amputati

Ore 15.30 (sala 10): Individuare, validare e certificare le competenze trasversali: scenari ed esperienza, un momento di confronto nazionale e locale sul processo di certificazione delle competenze;

Ore 16 (sala 7): incontro con Andrea Pirlo, calciatore e allenatore della Sampdoria

Ore 17 (sala Austro): firma del protocollo “Formazione Chiama Salute” con l’assessore allo Sport Simona Ferro, l’assessore alla Formazione Marco Scajola e l’assessore alla sanità Angelo Gratarola.

L’elenco completo degli appuntamenti in programma a Orientamenti 2023 è disponibile sul sito http://www.orientamenti.regione.liguria.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...