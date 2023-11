La tregiorni della delegazione genovese a Londra: il concerto paganiniano e la parata Lord Mayor’s show in jeans, con le Guzzi e il gonfalone

All’ambasciata italiana a Londra il Sindaco ha presentato alcuni dei progetti più importanti in corso di realizzazione, approfondendo temi centrali come l’Alta Velocità e i nuovi piani di sviluppo per la città attraverso il PNRR. Nel corso dell’evento, è stato anche approfondito il ruolo dell’Università e del mondo della ricerca presentando il nuovo progetto site start up, in aggiunta al Great Campus Scientifico e Tecnologico di Erzelli, e la posa del cavo sottomarino per la trasmissione di big data

Una serata tutta dedicata a Genova e alle sue eccellenze quella organizzata all’Ambasciata d’Italia a Londra. Venerdì sera, l’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito Inigo Lambertini ha ospitato un evento dedicato alla città di Genova, con la partecipazione del sindaco Marco Bucci, in occasione della sua visita nel Regno Unito, su invito del Lord Mayor Michael Mainelli.

In una conversazione con il pubblico moderata dalla giornalista del Sole 24 Ore Nicol Degli Innocenti, il Sindaco ha presentato, a una platea selezionata di oltre 100 ospiti, alcuni dei progetti più importanti in corso di realizzazione, approfondendo temi centrali come l’Alta Velocità e i nuovi piani di sviluppo per la città attraverso il PNRR. Nel corso dell’evento, è stato anche approfondito il ruolo dell’Università e del mondo della ricerca presentando il nuovo progetto site start up, in aggiunta al Great Campus Scientifico e Tecnologico di Erzelli, e la posa del cavo sottomarino per la trasmissione di big data, a breve operativo nel capoluogo ligure. Momento clou della serata l’esibizione esclusiva della violinista olandese Hawijch Elders, quarta classificata alla 57° Edizione Premio Paganini, dopo l’introduzione della consigliera delegata per Premio Paganini e Relazioni Internazionali del Comune di Genova Barbara Grosso che ha introdotto il progetto che porterà il Premio a Londra nell’ottobre 2024. «Portare il Premio Paganinis a Londra è stata un’occasione straordinaria di promozione per un concorso di respiro internazionale, in previsione del prossimo anno» ha dichiarato la consigliera Grosso.

«È molto significativa questa presenza del Premio Paganini nelle occasioni istituzionali che promuovono Genova nel mondo – ha dichiarato Giovanni Panebianco, presidente del Premio Paganini – Siamo lieti e onorati di questa collaborazione e ringrazio l’Ambasciatore Lambertini per l’interesse e la sensibilità. D’altra parte, tra Paganini e Londra vi è uno storico legame che l’anno prossimo, come da intese tra Michael Mainelli e Marco Bucci, intendiamo valorizzare al massimo livello. Stiamo lavorando ad un grande progetto, davvero ambizioso. La giovane violinista Hawijch Elders è stata una straordinaria protagonista della 57ª edizione e sono lieto della sua presenza a Londra che la rende, in qualche modo, ambasciatrice di Paganini e del violino».

Il Gonfalone di Genova ha sfilato nella celebre e popolarissima parata del Lord Mayor’s Show. Su invito del Lord Mayor Michael Mainelli, che sabato ha ricevuto la propria investitura ufficiale e la presentazione pubblica alla città, Genova è la prima città italiana ad aver partecipato alla parata che si tiene da oltre 800 anni per l’elezione del Lord Mayor della City of London. Una sfilata di circa tre ore in un circuito di tre miglia, nel cuore della city, che per un giorno si raduna per assistere alla parata di oltre 130 tra float e varie rappresentanze, anche in costumi d’epoca, tra corporazioni, associazioni, università, istituzioni civili e militari, bande e carri. Sul palco d’onore il sindaco di Genova Marco Bucci, insieme al Susy De Martini, senior consultant del Comune di Genova e alla consigliera delegata ai rapporti internazionali Barbara Grosso. «Un momento di grande orgoglio e senso di appartenenza – ha commentato il sindaco Bucci – La sfilata di oggi mi ha fatto comprendere ancora una volta quanto il nome di Genova e la nostra storia siano conosciuti e apprezzati a Londra e nel Regno Unito, anche grazie alla storia della nostra bandiera. Sentire ripetere il nome della città durante una sfilata così partecipata e sentita dalla popolazione inglese, vedere come la Bbc abbia raccontato di Genova città del jeans è stata davvero un’emozione unica».

Con un pubblico di circa 300.000 persone in strada, su tutto il percorso, la parata è stata seguita anche in diretta televisiva sulla BBC dove è andato in onda anche un servizio dedicato proprio alla presenza di Genova. Il float di Genova è stato aperto dalle Moto Guzzi, con nove guzzisti provenienti da tutto il Regno Unito, poi il Gonfalone tradizionale della città e le bandiere di San Giorgio portate da figuranti in jeans: due simboli delle eccellenze made in Genova, conosciute in tutto il mondo che hanno attirato la curiosità del pubblico in strada. Gli abiti in jeans sono stati offerti e confezionati grazie alla collaborazione di CNA Federmoda, Confartigianato Liguria, Humana People to People, Liapull Cashmere – Avant-Toi, Bucciarelli & Miglio e Istituto Duchessa di Galliera-Fondazione Fulgis. I figuranti in parata sono stati reperiti grazie alla collaborazione degli Ambasciatori di Genova nel Mondo, in particolare Francesca Boschieri e Francesca Granata Griffiths.

Conclusa la tre giorni londinese della delegazione genovese su invito del neo Lord Mayor Michael Mainelli, si pensa già ai prossimi appuntamenti di sinergia con la City of London, nata anche per impulso del St George’s Club.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa missione del sindaco di Genova Marco Bucci e della grande visibilità ottenuta da Genova a Londra – dichiara Francesca Centurione Scotto-Boschieri, coordinatrice del gruppo degli Ambassadors Uk di Genova nel Mondo fondatrice del St George’s Club – sono tre anni che siamo al lavoro per preparare questa visita con i componenti del St George’s Club, ideato e fondato a Londra nel 2018 con 50 soci. La lettera di intese che abbiamo redatto con Doug Barrow e il nostro presidente Dominic Pini, è stato il punto di partenza, nel dicembre 2022, per arrivare alla tappa storica di un invito nella City e a partecipare alla parata del Lord Mayor’s show. La sinergia con la City si focalizza su punti comuni tra le due Municipalità, in particolare la cultura di cui il Premio Paganini è sicuramente la punta di diamante. Il prossimo anno proprio il concorso internazionale vedrà la sua presenza a Londra dopo aver stretto un contatto diretto con la London Symphony orchestra”.

