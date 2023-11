Centro Civico Buranello di nuovo parzialmente inagibile per gli allagamenti, ancora ignoti i tempi per il fine lavori

Interrogazione della consigliera Monica Russo (Pd). Piciocchi: «Guaina non ancora adeguatamente saldata ha determinato gli allagamenti. Qualunque danno sarà riparato dall’Amministrazione. Attendiamo la fine dell’intervento di copertura per sistemare i locali Auser»

«Questo è un argomento che mi sta personalmente a cuore ed ho eseguito diversi sopralluoghi per quest’opera che poggia anche in parte su finanziamenti del Pnrr, il che è significativo. Si tratta del rifacimento della copertura per un totale di 1200 metri quadrati. Gli eventi legati agli ultimi allagamenti, e in particolar modo all’inagibilità dei locali Auser del pian terreno, sono fondamentalmente legati alla necessità di completare l’intervento di impermeabilizzazione del soffitto, già finanziato tramite la direzione Facility. Attendiamo la fine dell’intervento di copertura per sistemare i locali Auser. La nota tecnica del Rup ci dice che i lavori di copertura sono stati sospesi per una situazione di carpenteria peggiore del previsto e sono state fatte produrre lamiere e pannelli isolamenti specifici che hanno comportato la redazione di una variante suppletiva. Al momento è stata quasi completata la posa e questo permetterà di evitare eventuali infiltrazioni: il primo strato di guaina è stato deposto, ora devono essere sovrapposti altri tre strati. La difficoltà è che si deve procedere con porzioni limitate e alla luce del sole. Le ultime piogge, con una porzione coperta, ma con la guaina non ancora adeguatamente saldata, hanno comportato allagamenti. I tecnici si sono raccomandati affinché non si ripeta e l’impresa ha aumentato la forza lavoro. Qualunque danno dovuto alle infiltrazioni sarà riparato dall’amministrazione». Ha risposto così il vicesindaco Pietro Piciocchi all’interrogazione della consigliera Monica Russo, Pd, “sulla situazione del centro civico Buranello di nuovo in parte inagibile a causa degli allagamenti dopo le ultime piogge.”

