Cacciatore uccise un lupo, denuncia archiviata. Gli animalisti di Osa: «L’animale che non aveva mai minacciato l’uomo»

L’associazione: «Un cacciatore, che per legge ed esami sostenuti per ottenere la licenza di caccia deve conoscere molto bene la zoologia e le caratteristiche degli animali selvatici, credendosi minacciato (?), spara ad un lupo e non viene neppure tratto in giudizio»

«Il procedimento avviato contro un cacciatore di Sassello (SV), che aveva sparato ad un lupo sentendosi, a suo parere, minacciato, verrà archiviato dal tribunale di Savona sua proposta della procura della repubblica – spiegano all’associazione -. L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) “osserva” che si dice che le sentenze non vanno commentate. Ma qui non ci sarà neppure sentenza. Si dice che i magistrati applicano le leggi dello Stato, ed è verissimo; e quindi la legislazione permette ad un magistrato di archiviare un procedimento sull’uccisione di un animale protetto; un animale che non ha mai attaccato un uomo ma che gode da secoli di “cattiva stampa”, dimostrata dal vecchio detto, evidentemente ancora valido, “al lupo, al lupo !”, per criticare chi lancia messaggi di allarme infondati».

«Orbene, un cacciatore, che per legge ed esami sostenuti per ottenere la licenza di caccia deve conoscere molto bene la zoologia e le caratteristiche degli animali selvatici, credendosi minacciato (?), spara ad un lupo e non viene neppure tratto in giudizio – concludono gli animalisti -. Si prospettano futuri eventi per gli animali e la loro sorte: assisteremo a casi di abbattimenti “difensivi” e non perseguibili di pecore aggressive, fagiani impazziti e passeri assassini?».

Mi piace: Mi piace Caricamento...