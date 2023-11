La Croce Bianca Genovese inaugura una nuova ambulanza a Boccadasse. Premio per il presidente Carrubba, da 50 anni nell’associazione

Il mezzo, un Renault Master da 170cv allestito a centro mobile di rianimazione da Orion (Calenzano-FI), è equipaggiato con defibrillatore semiautomatico esterno, ventilatore polmonare e barella autocaricante, oltre che con vari presìdi sanitari di ultima generazione. Possiede inoltre l’innovativo sistema antibatterico e antivirale “SaniOzon” per la sanificazione del vano sanitario ed è dotato di un Solar Charge Controller con pannello fotovoltaico sul tetto per l’alimentazione dei servizi di bordo

È stata inaugurata questa mattina, domenica 5 novembre, con una cerimonia in corso Italia nello slargo antistante la Chiesa di S. Antonio in Boccadasse, la nuova ambulanza “3-272” della Croce Bianca Genovese.

La nuova ambulanza è stata donata da Luisa e Saverio Arcuri in memoria dei figli Michele e Luca e verrà impiegata per l’emergenza sanitaria territoriale in convenzione con il 112 regionale presso la sede principale di Piazza Palermo, alla Foce. Con questo nuovo innesto la Croce Bianca Genovese raggiunge un totale di 38 mezzi tra ambulanze, veicoli speciali, autovetture e veicoli per trasporti sociali.

«È una strana coincidenza che quest’oggi la nostra associazione inauguri un’ambulanza e dopo tanti giorni di pioggia sia una giornata meravigliosa – ha dichiarato ieri Walter Carrubba, presidente della Croce Bianca Genovese -. Vogliamo ringraziare i nostri donatori, i signori Luisa e Saverio Arcuri, che hanno voluto trasformare una vita di dolore per la perdita di due figli in un momento di gioia e in una donazione a favore soprattutto di tutta la comunità, poiché questo mezzo sarà a disposizione di tutti».

Nell’occasione il presidente Walter Carrubba è stato premiato per i suoi cinquant’anni di appartenenza all’associazione.

Anna Palmieri, presidente del Municipio VIII Medio Levante, ha dichiarato: «Oggi è stata inaugurata una nuova ambulanza in corso Italia, in una giornata meravigliosa con una mareggiata pazzesca, e la cosa più bella è stata vedere tanti giovani volontari, perché sono sempre di più i ragazzi che si vogliono avvicinare ad aiutare le persone più deboli, e questa a mio parere è una cosa meravigliosa. Convincere tanti giovani ad aggregarsi per essere sempre a disposizione degli altri trovo sia la cosa più bella. Ringrazio la Croce Bianca Genovese per tutto il prezioso lavoro che svolge all’interno del mio municipio».

Nella stessa mattinata, presso il Centro di formazione della Croce Bianca Genovese in piazza Palermo, si è svolta l’intitolazione dell’aula didattica ove si svolgono i corsi soccorritori al compianto Giacomo Ottonello, ex direttore sanitario scomparso ad agosto 2020.

