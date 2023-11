Raffica di interventi di Vvf e Polizia locale per caduta di alberi e calcinacci e per frane. La mappa dei danni

Segnalazioni un po’ da tutta la città. In alcuni casi le strade su cui sono caduti i tronchi sono rimaste chiuse fino alla rimozione. Chiusa via Pedemonte. Avanzamento della frana in lungobisagno Istria. In via Militare di Borzoli senso unico alternato. Chiusa la crêuza di via San Martino di Struppa

I Vigili del fuoco e la Polizia locale, oggi, sono intervenuti in tutta la città per una serie di danni causati dal maltempo. le piogge di oggi si sono aggiunte a quelle dei giorni scorsi e il terreno ha ceduto in varie zone. Il vento ha fatto il resto, spezzando rami e abbattendo alberi.

Le segnalazioni per alberi o rami che si sono schiantati al suolo sono arrivate da via Guerrazzi ad Oregina, via A. Podestà a Voltri, via Linnea a Begato, salita Egeo a Voltri, lungomare di Pegli, piazza partigiani Voltresi e piazzale dagnino, via Borgoratti, via Rio Torbido in Valbisagno, via Corsica, via delle Fabbriche, via Rolih in Valpolcevera, passo Porta delle Chiappe, sulla strada della ex guidovia per la Madonna della Guardia, via Carbone e via Paleocapa a Oregina, via Sordi, via Voltri, Via Calamandrei, via Villa Roca, via Firolamo Gastaldi e via Carrara.

In piazza Gaggero a Voltri, intorno alle 15:30 una lanterna della pubblica illuminazione è caduta su un’auto, danneggiandola.

Le frane

Particolarmente importante il movimento franoso in terreno privato in direzione di un edificio industriale in lungobisagno Istria. In via Militare di Borzoli è stato istituito il senso unico alternato con semaforo per la caduta di pietre e terra sulla strada. Nella strada pedonale via San Martino di Struppa ha ceduto un muretto. La strada è stata chiusa. In via Trasta un muro si è sgretolato ed è caduto nel rio.

Persiane pericolanti e calcinacci caduti al suolo

Via Pedemonte, a Sampierdarena, è stata chiusa al transito veicolare e pedonale (possono accedere solo i residenti per tornare a casa) a causa della caduta di intonaco. Caduta di calcinacci anche in via Cornigliano, all’angolo con via Dufour. Dalla sopraelevata si sono staccati calcinacci caduti in via Carpaneto su un parcheggio privato, ora interdetto.

Una persiana sbattuta dal vento rischiava di cadere in via Don Giovanni Verità a Voltri ed è stata rimossa dai Vvf.

Blackout in Val Trebbia e Val d’Aveto

Procede il piano di riallineamento da parte di Enel per ripristinare la corrente elettrica nelle utenze site in diversi comuni tra le valli Trebbia, Aveto e Fontanabuona.

Nelle ultime ore, malgrado il maltempo, il numero di utenze senza elettricità è sceso da 4mila alle 2mila attuali. I tecnici della società comunicano che entro le ore 24 il numero si ridurrà ulteriormente a poche decine di abitazioni, delle quali quasi tutte seconde case. Per motivi di sicurezza i tecnici riprenderanno i lavori nella mattinata di domani.

Regione Liguria comunica inoltre che la Sala operativa della Protezione Civile resterà in stretto contatto con gli operatori e con i sindaci per tutta la durata dei lavori e, parallelamente, continuerà il monitoraggio del territorio fino al termine dell’allerta meteo.

