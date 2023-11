Maltempo, danni a raffica a Genova e nell’area metropolitana: allagamenti e caduta massi

La strada statale 586, riaperta ieri sera a senso unico alternato a Rezzoaglio dopo la frana di lunedì 30 ottobre, è stata nuovamente chiusa in via precauzionale da Anas

In mattinata a Genova sono stati registrati allagamento in via Ciro Menotti e via Ghiara.

In via San Martino di Struppa si è aperta una buca sull’asfalto.

Rami caduti in via San Felice, via Cocito, via Guerrazzi

In via Militare di Borzoli frana con caduta massi. I vigili del fuoco hanno transennato la strada. È intervenuta la Pubblica Utilità.

In tutte le criticità è intervenuta la Polizia locale.

Nell’area metropolitana, la strada statale 586, riaperta ieri sera a senso unico alternato a Rezzoaglio dopo la frana di lunedì 30 ottobre, è stata nuovamente chiusa in via precauzionale da Anas, presente con un presidio sul posto in caso di allerta o comunque di piogge per monitorare la situazione fino a quando non saranno conclusi gli interventi strutturali che renderanno possibile la riapertura completa a doppio senso. Nelle prossime ore, non appena le condizioni lo permetteranno, verrà riaperta al transito a senso unico alternato.

Si registra la caduta di massi sulla strada provinciale 3 a Orero di Serra Riccò.



Segnalati diversi alberi caduti: a Davagna sono intervenuti alcuni volontari per liberare la strada, a Zoagli un albero è caduto sull’Aurelia ed è stato rimosso.

In copertina: foto di repertorio

