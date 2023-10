Stop nel fine settimana, La Regione chiede a Trenitalia di mitigare i disagi tra Principe e Cogoleto

Il potenziamento del servizio di bus sostitutivi e una maggiore e più capillare informazione agli utenti oltre che un intervento di raccordo sia con le compagnie crocieristiche sia con le aziende di trasporto pubblico locale

Queste alcune delle azioni sollecitate oggi dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall’assessore ai Trasporti Augusto Sartori durante l’incontro con i vertici di Trenitalia per fare il punto dopo i disagi registrati sabato scorso sulla tratta ferroviaria Sestri Ponente – Cogoleto (attualmente coperta nei weekend da un servizio di bus sostitutivi fino alla stazione di Genova Principe, per permettere l’avanzamento dei lavori connessi al Terzo Valico e al quadruplicamento del nodo ferroviario di Genova). Regione intanto è al lavoro con il Comune di Genova per un potenziamento delle linee Amt lungo la tratta.

Entro venerdì ci sarà un ulteriore momento di confronto.

“Stiamo lavorando per mettere in campo ogni intervento possibile – affermano il presidente Toti e l’assessore Sartori – utile a ridurre al minimo eventuali disagi che dovessero verificarsi. Purtroppo i problemi verificatisi sabato scorso sono stati la conseguenza di due eventi imprevedibili, ovvero un grave incidente sulla A10 con pesanti conseguenze sul traffico sia autostradale sia sulla viabilità ordinaria e un incidente nel primo pomeriggio sull’Aurelia. L’affollamento e i ritardi registrati dagli utenti erano quindi dovuti al ritardo nel passaggio degli autobus, bloccati nel traffico congestionato. Detto questo, ho sollecitato Trenitalia a migliorare ancora e potenziare tutto quello che è possibile mettere in campo in termini di servizi sostitutivi e informazione puntuale e capillare agli utenti. Voglio sottolineare che i lavori in corso sulla linea temporaneamente interrotta sono fondamentali per l’avanzamento dei lavori per il Terzo Valico ferroviario (l’alta velocità/capacità Genova-Milano) e per il quadruplicamento del nodo di Genova, opere strategiche pensate proprio per migliorare i collegamenti tra la Liguria e il resto del Nord Italia, a beneficio sia dei passeggeri che delle merci”.

Hanno partecipato all’incontro Tiziano Savini direttore regionale Trenitalia e Gabriele Spirolazzi responsabile pianificazione e programmazione RFI.

