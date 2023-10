Meteo Arpal: rovesci o temporali. In serata temporali forti sul centro levante della regione

Previsione per domenica 29 ottobre 2023

L’approssimarsi di una nuova perturbazione atlantica determina l’instaurarsi di flussi umidi sudoccidentali che favoriscono precipitazioni diffuse dalla notte, più insistenti sul Centro-Levante in mattinata, anche a carattere di rovescio o temporali, in estensione a Ponente dal pomeriggio; in serata probabili temporali forti sul Centro-Levante per l’attivazione di una linea di convergenza tra venti da sudest e da nord.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione o localmente stazionarie. A Genova tra 18 e 22 gradi.

Umidità: Su valori alti

Venti: in prevalenza meridionali moderati, forti sui rilievi di Levante; in serata forti da sud-sudest sulla costa di Levante.

Mare: mosso sul Centro-Ponente, inizialmente molto mosso sul Levante, in calo a mosso dal mattino e in nuovo aumento a molto mosso in serata.

Segnalazioni di Protezione Civile – piogge diffuse con cumulate significative sul Centro-Levante, bassa probabilità di temporali forti, alta in serata sul Centro-Levante; venti forti da sud sul Levante.

Previsione per lunedì 30 ottobre 2023

Fin dalle prime ore della notte tempo molto perturbato con piogge diffuse tra moderate e forti e cumulate fino a molto elevate sul Centro-Levante; la probabile configurazione di flussi convergenti da sudest sul Levante e da nord sul Centro associata a spiccata instabilità prefigura uno scenario di temporali forti, organizzati e persistenti sul Centro-Levante la cui collocazione è ancora affetta da elevata incertezza.

Temperature: in lieve aumento, più marcato sul Levante per l’avvezione sciroccale.

Umidità: Su valori prossimi alla saturazione

Venti: fin dalle prime ore delle notte sudorientali fino a burrasca sul Levante, settentrionali moderati sul Centro-Ponente; in serata moderati in rotazione da sudovest.

Mare: nella notte in rapido aumento a localmente agitato per onda da sud-sudest sul Levante, molto mosso altrove, in calo in serata.

Segnalazioni di Protezione Civile – piogge diffuse forti sul Levante, moderate sul Centro con cumulate areali fino a molto elevate sul Levante, significative altrove; temporali forti, organizzati e persistenti, venti di burrasca e mare localmente agitato

Tendenza

