Msc Crociere, a ottobre nuovo record a Genova con 205.000 passeggeri, 41 scali e 11 navi in porto

Nel solo weekend di sabato 28 e domenica 29 giungeranno sotto la Lanterna sei unità, movimentando complessivamente oltre 31.000 turisti. Il capoluogo ligure, principale porto al mondo per la compagnia, registrerà nel 2023 oltre 260 toccate sulle circa 1.000 effettuate in Italia. Nel 2024 la Divisione crociere del Gruppo MSC sarà operativa a livello globale con 24 navi, includendo le due unità del brand di lusso Explora Journeys, di cui 15 schierate in Mediterraneo

Sarà un ottobre record, grazie a MSC Crociere, per la crocieristica a Genova e per le sue importanti ricadute economico-turistiche sul territorio. Nel corso di questo mese la Compagnia – terzo brand crocieristico al mondo nonché leader di mercato in Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa – movimenterà infatti nel capoluogo ligure, che rappresenta il suo principale porto a livello mondiale, oltre 205.000 passeggeri grazie a 41 scali operati da ben 11 navi, pari alla metà della flotta complessiva.

I giorni di maggior presenza turistica saranno sabato 28 e domenica 29 ottobre, quando sotto la Lanterna arriveranno sei unità trasportando complessivamente oltre 31.000 crocieristi. La sola giornata di domenica vedrà la presenza contemporanea in porto di quattro navi – MSC World Europa, MSC Grandiosa, MSC Orchestra e MSC Opera – che movimenteranno oltre 22.000 passeggeri.

Leonardo Massa, Managing Director per l’Italia di MSC Crociere e di Explora Journeys, ha dichiarato: «Questi numeri confermano ancora una volta la centralità di Genova per il nostro Gruppo e per il settore crocieristico in generale. Quest’anno, infatti, movimenteremo in Italia complessivamente più di 4 milioni di passeggeri con oltre 1.000 scali, di cui oltre 260 nel capoluogo ligure che registrerà circa 1 milione di ospiti».

Un fine anno così positivo prelude a un 2024 altrettanto ricco di novità importanti per l’Italia e per il Mediterraneo. L’anno prossimo, infatti, la Divisione crociere del Gruppo MSC sarà operativa a livello globale con ben 24 navi, includendo le due unità del brand di lusso Explora Journeys, e 15 di esse verranno schierate in Mediterraneo.

