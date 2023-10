l servizio Amt per la commemorazione dei defunti verso Staglieno, la Castagna e alcuni cimiteri delle delegazioni

Nelle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, Amt intensifica le linee di collegamento con i principali cimiteri cittadini e istituisce linee speciali per agevolare gli spostamenti. Ecco tutte le informazioni

Cimitero di Staglieno

Da martedì 31 ottobre a giovedì 2 novembre saranno intensificate le corse della linea 34 (Principe – Staglieno). Nelle stesse giornate sarà istituita la linea CK che collega piazza Verdi al Cimitero di Staglieno, indicativamente dalle 8.50 alle 16.45.

A partire da sabato 28 ottobre e fino a giovedì 2 novembre il servizio della linea CS interna al cimitero di Staglieno (ingresso cimitero Staglieno – Campo delle Rose) sarà temporaneamente sospeso per l’impossibilità di gestire il servizio in sicurezza in considerazione del grande afflusso di visitatori.

Cimitero della Castagna

A seguito all’istituzione del senso unico di marcia nella zona antistante il cimitero della Castagna, a Sampierdarena, da martedì 31 ottobre a giovedì 2 novembre, indicativamente dalle 7.52 alle 17.25, la linea 66 (Dinegro – Sampierdarena) e il taxibus 23 (Mura degli Angeli – Granarolo- Belvedere) modificheranno il servizio come di seguito indicato.

La linea 66 farà servizio su due percorsi distinti

1° percorso via Milano – Mura degli Angeli

Direzione Mura degli Angeli: via Milano (capolinea), via Cantore, via San Bartolomeo del Fossato, Mura degli Angeli civico n° 41 (capolinea).

Direzione via Milano: Mura degli Angeli civico n°41 (capolinea), via San Bartolomeo del Fossato, via Cantore, via Milano (capolinea).

2° percorso circolare piazza Montano – cimitero Castagna – piazza Montano

Piazza Montano (capolinea), via Cantore, corso Martinetti, via Porta degli Angeli, Cimitero della Castagna, via Mura degli Angeli, via San Bartolomeo del Fossato, via Cantore, piazza Montano (capolinea).

Le corse del Taxibus 23 sul percorso Granarolo – Belvedere saranno sospese.

Inoltre, nelle stesse giornate sarà istituita la linea speciale 59/ (Montano – corso Belvedere) in servizio indicativamente dalle 8.30 alle 17.30.

Cimitero di Rivarolo

Nel periodo compreso tra martedì 31 ottobre e giovedì 2 novembre verrà istituita la linea speciale CR (via Rossini – Cimitero di Rivarolo) in servizio indicativamente dalle 9.10 alle 17.15 e nei festivi indicativamente dalle ore 8.05 alle ore 17.15.

Cimitero di Pontedecimo

Nel periodo compreso tra martedì 31 ottobre e giovedì 2 novembre saranno intensificate le corse della linea 65/ (piazza Cesino – Pontedecimo).

Cimitero di Bolzaneto

La linea 63 (via Avio – Pontedecimo), da martedì 31 ottobre a giovedì 2 novembre dalle ore 8.00 alle ore 17.30, transiterà in via degli Artigiani (in entrambe le direzioni).

Cimitero di Voltri

Da martedì 31 ottobre a giovedì 2 novembre saranno intensificate le corse della linea 101/ (via Don Verità – Cimitero).

Cimitero di Sestri

Da martedì 31 ottobre a giovedì 2 novembre saranno intensificate le corse della linea 52 (Sestri- cimitero di Sestri).

Gli orari delle linee in servizio per la commemorazione dei defunti è consultabile sul sito www.amt.genova.it al seguente link

